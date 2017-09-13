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Общество

Правительство одобрило законопроект о периоде выплаты накопительной пенсии

15:0413.09.2017
(обновлено: 15:35 13.09.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСтойка с буклетами в Главном Управлении Пенсионного фонда РФ. Архивное фотоСтойка с буклетами в Главном Управлении Пенсионного фонда РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Правительство России на заседании одобрило законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии (так называемом сроке дожития — времени, которое человек будет получать пенсию) на 2018 год, он вырастет на полгода — до 246 месяцев, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. Ожидаемый период выплаты используется только при расчете накопительной пенсии.

"С целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей накопительной пенсии в соответствии с Методикой законопроектом предлагается повышение на шесть месяцев – с 240 до 246 месяцев", — говорится в сообщении Минтруда РФ.

Выплата пенсий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Минтруд отметил, что, если бы при расчете ежемесячного размера накопительной пенсии применялся реальный ожидаемый период выплаты накопительной пенсии (в 2018 году – 261 месяц), ежемесячные выплаты получателю накопительной пенсии были бы ниже.

Проект федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2018 год" будет распространен на застрахованных лиц, которым назначается в 2018 году накопительная пенсия.

Законопроект был подготовлен Минтрудом России на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с Методикой оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.

Пенсионерка. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Как рассказали в Минтруде, согласно статье 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" общеустановленный возраст выхода на пенсию составляет для мужчин 60 лет, для женщин – 55 лет. По предварительным данным Росстата за 2016 год, численность мужчин и женщин в данных возрастах составила 864 661 и 1 222 988 человек соответственно, ожидаемая продолжительность предстоящей жизни – 16,08 года и 25,79 года соответственно.

"В соответствии с расчетами, произведенными на основании Методики, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам в общеустановленном возрасте выхода на пенсию на 2018 год составил 261 месяц… При этом в 2017 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета размера накопительной пенсии, был определен продолжительностью 240 месяцев", — объяснили в ведомстве.

"Таким образом, реальный ожидаемый период выплаты накопительной пенсии – 261 месяц – значительно превышает установленное Методикой максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2018 год (246 месяцев)", — подчеркнули в Минтруде.

Ранее сообщалось, что в целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 по 2020 год предлагается применить максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на 6 месяцев ежегодно.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Irene Sol
"срок ДОЖИТИЯ". Цинизм 80 уровня.
15:56
13.09.2017
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Еж в небе
"ожидаемая продолжительность предстоящей жизни – 16,08 года" при "ожидаемый период выплаты накопительной пенсии...составил 261 месяц", что в пересчете составляет 21,75 лет. Я всегда знал, что в наших министерствах математика используется правильно только при расчете повышения зарплат чиновников и силовиков. Подскажите несведущему, зачем мне остаток в четверть моей накопленной пенсии, когда я сдохну?! Чтобы я ее в гробу видал, вместе со всеми, кто придумывал эти формулы?
15:19
13.09.2017
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