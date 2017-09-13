Правительство одобрило законопроект о периоде выплаты накопительной пенсии

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Правительство России на заседании одобрило законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии (так называемом сроке дожития — времени, которое человек будет получать пенсию) на 2018 год, он вырастет на полгода — до 246 месяцев, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. Ожидаемый период выплаты используется только при расчете накопительной пенсии.
"С целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей накопительной пенсии в соответствии с Методикой законопроектом предлагается повышение на шесть месяцев – с 240 до 246 месяцев", — говорится в сообщении Минтруда РФ.
Проект федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2018 год" будет распространен на застрахованных лиц, которым назначается в 2018 году накопительная пенсия.
Законопроект был подготовлен Минтрудом России на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с Методикой оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.
"В соответствии с расчетами, произведенными на основании Методики, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам в общеустановленном возрасте выхода на пенсию на 2018 год составил 261 месяц… При этом в 2017 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета размера накопительной пенсии, был определен продолжительностью 240 месяцев", — объяснили в ведомстве.
"Таким образом, реальный ожидаемый период выплаты накопительной пенсии – 261 месяц – значительно превышает установленное Методикой максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2018 год (246 месяцев)", — подчеркнули в Минтруде.
Ранее сообщалось, что в целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 по 2020 год предлагается применить максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на 6 месяцев ежегодно.