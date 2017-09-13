Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россияне рассказали, сколько денег необходимо им для счастливой жизни. Как следует из опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, средний показатель составил 184 тысячи рублей в месяц.
60.0%Ста тысяч рублей вполне достаточно
40.0%Миллиона хватит
0.0%Я не требовательный, мне зарплаты хватает
0.0%Сколько ни давай, все равно не хватит
Наиболее высокие запросы оказались у москвичей, которые хотели бы получать 202 тысячи рублей в месяц. В качестве порога бедности жители столицы назвали сумму 20 тысячи рублей, а богатства — 563 тысяч.
При этом отмечается, что запросы россиян зависят от экономической ситуации в стране. Так, в 2015 году "сумма счастья" составляла 175 тысяч рублей, в 2014 — 173 тысяч рублей, а в 2010 году — 188 тысяч рублей.