Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россияне рассказали, сколько денег необходимо им для счастливой жизни. Как следует из опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, средний показатель составил 184 тысячи рублей в месяц.

Сколько денег в месяц вам нужно для счастья? Ста тысяч рублей вполне достаточно

Миллиона хватит

Я не требовательный, мне зарплаты хватает

Сколько ни давай, все равно не хватит Результаты 60.0% Ста тысяч рублей вполне достаточно

40.0% Миллиона хватит

0.0% Я не требовательный, мне зарплаты хватает

0.0% Сколько ни давай, все равно не хватит Все опросы Голосовать

Россияне также полагают, что бедным можно считать человека с заработком менее 17 тысяч рублей, а богатым — с доходом выше 463 тысяч рублей.

Наиболее высокие запросы оказались у москвичей, которые хотели бы получать 202 тысячи рублей в месяц. В качестве порога бедности жители столицы назвали сумму 20 тысячи рублей, а богатства — 563 тысяч.

При этом отмечается, что запросы россиян зависят от экономической ситуации в стране. Так, в 2015 году "сумма счастья" составляла 175 тысяч рублей, в 2014 — 173 тысяч рублей, а в 2010 году — 188 тысяч рублей.