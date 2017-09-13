Путин поздравил жителей Кубани с 80-летием Краснодарского края

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Краснодарского края с 80-й годовщиной образования, отметив уверенное развитие Кубани, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин также добавил, что "вы по праву можете гордиться историей родного края, ратными победами и трудовыми свершениями многих поколений своих земляков".

"Сегодня Кубань уверенно развивается: здесь создаётся благоприятный инвестиционный климат, воплощаются в жизнь масштабные, отвечающие запросам времени проекты, содействующие укреплению агропромышленного потенциала региона, совершенствованию его социальной сферы, транспортной инфраструктуры, туристической отрасли", — приводятся его слова в телеграмме.

По словам президента России, "необходимо в полной мере использовать богатейшее наследие зимних Олимпийских игр, состоявшихся в Сочи в 2014 году, на благо Краснодарского края и всей России".

В завершении лидер РФ пожелал жителям успехов и всего наилучшего.