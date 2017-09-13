Соловьев вспомнил о "войнах телеканалов" из-за шутки Урганта

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что считает ведущего Первого канала Ивана Урганта талантливым человеком и относится к нему с симпатией, но речь в его шутке шла о телеканале-конкуренте, что считается неприемлемым в корпоративной этике.

Ранее Соловьев в ответ на шутку Урганта о названии передачи для телеканала "Россия 1" выложил в своем микроблоге в Twitter фрагмент программы, где заявил, что Ургант в отличие от своего отца не попадет в базу данных украинского сайта "Миротворец", потому что достаточно "гаденько пошутил про меня".

"Так как записываются такие передачи заранее и, зная отношения между нашими каналами, в частности, обострившиеся после того, как перешли ряд выдающихся телевизионных деятелей работать на наш канал с Первого канала, я мог бы к этому отнестись как к очередной шутке Ивана. Про меня — мне вообще безразлично! Иван часто про меня шутит — мне безразлично! Я считаю Ваню очень талантливым человеком, очень талантливым ведущим, отношусь к нему с симпатией. Но здесь речь идет о телеканале. И то, что эта шутка, которая не могла пройти мимо (гендиректора Первого канала Константина) Эрнста — потому что в нашей практике такое есть: если ты задеваешь другой канал, то руководство всегда знает — то я должен рассчитывать на это как? Это была не импровизация, а реприза (такая торпеда), направленная нашему каналу от Константина Львовича через Ивана Андреевича?", — сказал Соловьев в эфире радиостанции "Вести FM" в среду.

Телеведущий напомнил, что "канальные войны" велись не раз: "в 90-е годы это было, в 2013 году было". "И здесь я был вынужден ответить, в первую очередь, потому что именно корпоративно то, что даже не господин Ургант допустил, а стоящие за ним, но использующие его, в нашей корпорации считается неприемлемым", — подчеркнул Соловьев.

Журналист признался, что "вообще не хотел сначала на эту тему думать", но после того, как все украинские националистические сайты стали "тиражировать, придавая политическое звучание этой шутке" стало ясно, "что шуточка Ивана Андреевича нашла свою целевую аудиторию". "И вот здесь уже, извините, мне пришлось ответить, так как тема пошла далеко за пределы обычного выяснения отношений", — пояснил он.

Ранее в программе "Вечерний Ургант" Иван Ургант намазал лицо белой массой и на вопрос, что это такое, гостья программы телеведущая Ирена Понарошку сказала, что это соловьиный помет. На это Ургант, шутя, ответил, что "это хорошее название для шоу на канале "Россия".

В микроблоге в Twitter Соловьев в свою очередь разместил фрагмент записи своей программы на телеканале "Россия 1", в которой ответил на шутку Урганта. Эта его реплика не была показана в московском эфире телеканала, а прозвучала лишь на региональном "дубле", когда передача шла в прямом эфире.