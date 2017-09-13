Россияне поддерживают смену поколений во власти, считает эксперт

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Результаты прошедших 10 сентября региональных выборов говорят о том, что направленная на смену поколений в губернаторском корпусе политика федерального центра пользуется поддержкой населения, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
"Действительно, в общей сложности были поданы миллионы голосов. И можно сказать, что политика президента, направленная на обновление, смену поколений высших управленцев, поддержана населением и абсолютно соответствует существующим запросам", — сказал Костин в ходе круглого стола, посвящённого итогам прошедшего единого дня голосования.
Если говорить об активности избирателей, по его мнению, были соблюдены все условия для восприятия прошедших выборов как легитимных участниками кампании и избирателями, по крайней мере в части явки.
"Сегодня мы можем сказать, что средняя явка — более 40%. Она является, как принято называть, естественной, находится в естественных границах", — отметил глава ФоРГО.
В то же время гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров полагает, что высокие результаты линейки новых губернаторов пока являются авансом. "Это, конечно, реакция на рекомендацию, которую им дал Владимир Путин, но это и ожидание перемен к лучшему — не на словах, не где-то далеко на райских островах, а у нас в регионе, в городе, в посёлке", — добавил социолог.