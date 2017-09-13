Россияне поддерживают смену поколений во власти, считает эксперт

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Результаты прошедших 10 сентября региональных выборов говорят о том, что направленная на смену поколений в губернаторском корпусе политика федерального центра пользуется поддержкой населения, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Эксперт напомнил, что практически везде, за исключением нескольких регионов, недавно назначенные временно исполняющими обязанности глав регионов получили на этих выборах более 70% голосов. Это может свидетельствовать об отношении людей к политике федерального центра на смену поколений во власти вообще и в губернаторском корпусе в частности.

"Действительно, в общей сложности были поданы миллионы голосов. И можно сказать, что политика президента, направленная на обновление, смену поколений высших управленцев, поддержана населением и абсолютно соответствует существующим запросам", — сказал Костин в ходе круглого стола, посвящённого итогам прошедшего единого дня голосования.

Если говорить об активности избирателей, по его мнению, были соблюдены все условия для восприятия прошедших выборов как легитимных участниками кампании и избирателями, по крайней мере в части явки.

"Сегодня мы можем сказать, что средняя явка — более 40%. Она является, как принято называть, естественной, находится в естественных границах", — отметил глава ФоРГО.

Он уточнил, что в целом естественная явка на губернаторских выборах, как показывает опыт, может принимать значения от 35% до 50%, многое зависит и от специфики конкретного региона.

В то же время гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров полагает, что высокие результаты линейки новых губернаторов пока являются авансом. "Это, конечно, реакция на рекомендацию, которую им дал Владимир Путин, но это и ожидание перемен к лучшему — не на словах, не где-то далеко на райских островах, а у нас в регионе, в городе, в посёлке", — добавил социолог.