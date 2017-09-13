Похороны депутата Госдумы Ирины Евтушенко пройдут в Томске 16 сентября

НОВОСИБИРСК, 13 сен – РИА Новости. Церемония прощания с депутатом Госдумы Ириной Евтушенко пройдет в субботу, 16 сентября, в Томске, сообщил РИА Новости представитель регионального отделения партии "Единая Россия".

Евтушенко скончалась в ночь на среду после тяжелой болезни, предположительно, от рака. Она также была заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета

"Прощание состоится в здании Богоявленского Кафедрального Собора", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что в 10.00 по местному времени (06.00 мск) состоится прощание, в 11.30 (07.30 мск) – отпевание, в 12.00 (08.00 мск) — гражданская панихида и похороны.

Ирина Евтушенко родилась 2 июля 1957 года в Усть-Каменогорске Казахской ССР. Окончила Томский медицинский институт в 1980 году, осталась работать в вузе, где проработала более 30 лет. С 2015 года возглавляла томский перинатальный центр. В сентябре 2016 года ее избрали депутатом Госдумы.

Первый зампред фракции Андрей Исаев рассказал, что вопрос передачи мандата Евтушенко в партии пока не поднимался.