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Общество

Яшин назвал неприемлемой установку мемориальной доски Немцову в подъезде

Сюжет:
Приговор по делу об убийстве Немцова (56)
12:4913.09.2017
(обновлено: 12:54 13.09.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЧлен федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин на марше памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика. Архивное фотоЧлен федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин на марше памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Установка мемориальной таблички убитому политику Борису Немцову не на фасаде, а в подъезде дома, где он жил, как предлагают столичные власти, неприемлема: мэрия должна уважать решение жильцов, которые абсолютно законно установили памятный знак, заявил РИА Новости соратник Немцова, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин.

Мемориальная доска на доме на улице Малая Ордынка в память о политике Борисе Немцове
© Фото : АГН "Москва"
С дома в центре Москвы демонтировали мемориальную доску Немцову
Муниципальный депутат Замоскворечья Сергей Марков во вторник сообщил РИА Новости, что мемориальную доску Немцову демонтировали с фасада дома в центре Москвы, ее установят снова после привлечения хулиганов к ответственности. Позже появилась информация, что столичные власти считают допустимой установку таблички в подъезде дома.

"Это неприемлемо, конечно. Можно в подвале еще установить, в подсобке какой-нибудь, чтобы вообще никто ее не увидел. Мемориальная табличка нужна для того, чтобы почтить память человека, чтобы отдать дань уважения", — заявил Яшин.

Памятный знак, по его словам, был размещен на фасаде абсолютно в соответствии с законом: жильцы дома на Малой Ордынке по своей инициативе провели все необходимые процедуры, уточнил собеседник агентства.

"В мэрии прекрасно это понимают, поэтому теперь они, видите, начали уже хоть какие-то варианты обсуждать. До этого позиция мэрии была абсолютно категорична: никакой таблички, пока не пройдет как минимум 10 лет после гибели Бориса", — добавил политик.

Он подчеркнул, что никакие компромиссы с мэрией в этом вопросе неприемлемы. "Они просто должны уважать решение москвичей и в первую очередь решение жителей дома на Ордынке, которые, соблюдая все процедуры, абсолютно законно установили табличку", — заявил Яшин.

Что касается установки новой доски взамен демонтированной, политик отметил, что существует запасная табличка, при необходимости можно разместить ее. "Но жильцы написали заявление в полицию, для того чтобы вернули ту табличку, которая висела. Понятно, что она может быть сломана и так далее, отморозков же хватает, но жильцы решили действовать по закону", — сообщил Яшин.

Заур Дадаев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Он заявил о необходимости привлекать к ответственности вандалов, которые уже не первый год топчут портреты, цветы, а теперь незаконно демонтировали табличку на доме Немцова. "Этот произвол надо прекращать, в первую очередь властям нужно думать об этом, а не о том, как табличку установить так, чтобы ее никто не видел", — заключил собеседник агентства.

Ранее в департаменте культурного наследия Москвы РИА Новости сообщили, что мемориальная доска Немцову, которая появилась на стене его дома, незаконна и подлежит демонтажу. По информации Мосгорнаследия, никаких документов, необходимых для размещения памятной таблички, на согласование не поступало.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

Марш памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк"Марш памяти Бориса Немцова" приурочили ко второй годовщине смерти политика, который был убит 27 февраля 2015 года.Участники марша памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Марш памяти Бориса Немцова" приурочили ко второй годовщине смерти политика, который был убит 27 февраля 2015 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДемонстрация выдвинулась под флагами России и под партийными флагами.Марш памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Демонстрация выдвинулась под флагами России и под партийными флагами.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники марша прошли по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова.Марш памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники марша прошли по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАкция была согласована столичными властями. Порядок на марше обеспечивали сотрудники ГУ МВД по Москве и военнослужащие Росгвардии.Марш памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Акция была согласована столичными властями. Порядок на марше обеспечивали сотрудники ГУ МВД по Москве и военнослужащие Росгвардии.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЧлен федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин на марше памяти Бориса Немцова.Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин на марше памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Член федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин на марше памяти Бориса Немцова.
© AFP 2017 / Vasily MaximovДемонстранты несли плакаты с портретами и цитатами Немцова.Марш памяти Бориса Немцова
© AFP 2017 / Vasily Maximov
Демонстранты несли плакаты с портретами и цитатами Немцова.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПо словам организаторов, цель марша - почтить память Немцова, выразить солидарность с теми идеями, с которыми ассоциируется его имя.Марш памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
По словам организаторов, цель марша - почтить память Немцова, выразить солидарность с теми идеями, с которыми ассоциируется его имя.
© REUTERS / Tatyana MakeyevaВ середине колонны прошли активисты "Яблока", среди которых был основатель партии Григорий Явлинский.Марш памяти Бориса Немцова
© REUTERS / Tatyana Makeyeva
В середине колонны прошли активисты "Яблока", среди которых был основатель партии Григорий Явлинский.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСерьезных нарушений порядка на марше не зафиксировали, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.Марш памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Серьезных нарушений порядка на марше не зафиксировали, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПредседателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова во время марша облили зеленкой.Председатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов на марше памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова во время марша облили зеленкой.
© AFP 2017 / Vasily MaximovВсего в акции приняли участие около пяти тысяч человек.Марш памяти Бориса Немцова
© AFP 2017 / Vasily Maximov
Всего в акции приняли участие около пяти тысяч человек.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПисатель Лев Рубинштейн на марше памяти Бориса Немцова.Писатель Лев Рубинштейн на марше памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика
© РИА Новости / Илья Питалев
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Писатель Лев Рубинштейн на марше памяти Бориса Немцова.
© REUTERS / Tatyana MakeyevaПосле окончания акции демонстранты прошли к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где возложили цветы.Марш памяти Бориса Немцова
© REUTERS / Tatyana Makeyeva
После окончания акции демонстранты прошли к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где возложили цветы.
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