МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Установка мемориальной таблички убитому политику Борису Немцову не на фасаде, а в подъезде дома, где он жил, как предлагают столичные власти, неприемлема: мэрия должна уважать решение жильцов, которые абсолютно законно установили памятный знак, заявил РИА Новости соратник Немцова, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин.считают допустимой установку таблички в подъезде дома.
"Это неприемлемо, конечно. Можно в подвале еще установить, в подсобке какой-нибудь, чтобы вообще никто ее не увидел. Мемориальная табличка нужна для того, чтобы почтить память человека, чтобы отдать дань уважения", — заявил Яшин.
Памятный знак, по его словам, был размещен на фасаде абсолютно в соответствии с законом: жильцы дома на Малой Ордынке по своей инициативе провели все необходимые процедуры, уточнил собеседник агентства.
"В мэрии прекрасно это понимают, поэтому теперь они, видите, начали уже хоть какие-то варианты обсуждать. До этого позиция мэрии была абсолютно категорична: никакой таблички, пока не пройдет как минимум 10 лет после гибели Бориса", — добавил политик.
Он подчеркнул, что никакие компромиссы с мэрией в этом вопросе неприемлемы. "Они просто должны уважать решение москвичей и в первую очередь решение жителей дома на Ордынке, которые, соблюдая все процедуры, абсолютно законно установили табличку", — заявил Яшин.
Что касается установки новой доски взамен демонтированной, политик отметил, что существует запасная табличка, при необходимости можно разместить ее. "Но жильцы написали заявление в полицию, для того чтобы вернули ту табличку, которая висела. Понятно, что она может быть сломана и так далее, отморозков же хватает, но жильцы решили действовать по закону", — сообщил Яшин.
Ранее в департаменте культурного наследия Москвы РИА Новости сообщили, что мемориальная доска Немцову, которая появилась на стене его дома, незаконна и подлежит демонтажу. По информации Мосгорнаследия, никаких документов, необходимых для размещения памятной таблички, на согласование не поступало.
Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.