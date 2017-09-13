Приговор по делу об убийстве Немцова (56)

Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин на марше памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика. Архивное фото

Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин на марше памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика. Архивное фото

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Установка мемориальной таблички убитому политику Борису Немцову не на фасаде, а в подъезде дома, где он жил, как предлагают столичные власти, неприемлема: мэрия должна уважать решение жильцов, которые абсолютно законно установили памятный знак, заявил РИА Новости соратник Немцова, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин.

Муниципальный депутат Замоскворечья Сергей Марков во вторник сообщил РИА Новости, что мемориальную доску Немцову демонтировали с фасада дома в центре Москвы, ее установят снова после привлечения хулиганов к ответственности. Позже появилась информация, что столичные власти считают допустимой установку таблички в подъезде дома.

"Это неприемлемо, конечно. Можно в подвале еще установить, в подсобке какой-нибудь, чтобы вообще никто ее не увидел. Мемориальная табличка нужна для того, чтобы почтить память человека, чтобы отдать дань уважения", — заявил Яшин.

Памятный знак, по его словам, был размещен на фасаде абсолютно в соответствии с законом: жильцы дома на Малой Ордынке по своей инициативе провели все необходимые процедуры, уточнил собеседник агентства.

"В мэрии прекрасно это понимают, поэтому теперь они, видите, начали уже хоть какие-то варианты обсуждать. До этого позиция мэрии была абсолютно категорична: никакой таблички, пока не пройдет как минимум 10 лет после гибели Бориса", — добавил политик.

Он подчеркнул, что никакие компромиссы с мэрией в этом вопросе неприемлемы. "Они просто должны уважать решение москвичей и в первую очередь решение жителей дома на Ордынке, которые, соблюдая все процедуры, абсолютно законно установили табличку", — заявил Яшин.

Что касается установки новой доски взамен демонтированной, политик отметил, что существует запасная табличка, при необходимости можно разместить ее. "Но жильцы написали заявление в полицию, для того чтобы вернули ту табличку, которая висела. Понятно, что она может быть сломана и так далее, отморозков же хватает, но жильцы решили действовать по закону", — сообщил Яшин.

Он заявил о необходимости привлекать к ответственности вандалов, которые уже не первый год топчут портреты, цветы, а теперь незаконно демонтировали табличку на доме Немцова. "Этот произвол надо прекращать, в первую очередь властям нужно думать об этом, а не о том, как табличку установить так, чтобы ее никто не видел", — заключил собеседник агентства.

Ранее в департаменте культурного наследия Москвы РИА Новости сообщили, что мемориальная доска Немцову, которая появилась на стене его дома, незаконна и подлежит демонтажу. По информации Мосгорнаследия, никаких документов, необходимых для размещения памятной таблички, на согласование не поступало.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.