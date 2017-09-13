В Госдуме почтили минутой молчания память депутата Ирины Евтушенко

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Госдуме в ходе пленарного заседания в среду парламентарии почтили минутой молчания память ушедшей из жизни депутата Ирины Евтушенко.

Ранее стало известно о смерти депутата Госдумы, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирины Евтушенко. Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, в свою очередь, рассказал, что вопрос передачи мандата Евтушенко в партии пока не поднимался.

"Из жизни ушла наша коллега — Евтушенко Ирина Дмитриевна. Сегодня вот так вот получилось… После тяжелой продолжительной болезни, с которой она боролась, но болезнь взяла свое. Вы ее хорошо знаете — профессор, доктор медицинских наук. Она всю жизнь занималась акушерством и гинекологий, принимала роды, спасала рожениц. Но сама из жизни ушла очень рано. Давайте мы почтим ее память", — сказал спикер ГД Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в ГД в среду.

После этого депутаты почтили память Евтушенко минутой молчания.