Мемориальную доску Немцову можно установить в подъезде его дома

Мемориальная доска на доме на улице Малая Ордынка в память о политике Борисе Немцове. Архивное фото

Мемориальная доска на доме на улице Малая Ордынка в память о политике Борисе Немцове. Архивное фото

МОСКВА, 13 сен — РИА Недвижимость. Инициаторы установки мемориальной доски политику Борису Немцову, убитому в Москве в феврале 2015 года, могут установить ее в подъезде дома, сообщил РИА Недвижимость источник в мэрии.

"Если доска устанавливается на фасаде здания, ее установка регламентируется постановлением правительства Москвы. В случае, если табличка будет размещена в подъезде (внутри здания) жилого дома, размещение согласуется лишь самим жильцами (ТСЖ); они же берут на себя ответственность за ее сохранность", — рассказал источник в мэрии.

Ранее в департаменте культурного наследия Москвы РИА Новости сообщили, что мемориальная доска Немцова, которая появилась на стене его дома, незаконна и подлежит демонтажу. По информации Мосгорнаследия, никаких документов, необходимых для размещения памятной таблички, на согласование не поступало. Во вторник стало известно, что ее демонтировали.