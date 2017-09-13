Медведев поздравил ростовчан с 80-летием области

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил жителей Ростовской области с 80-летием образования региона, отметив тесную связь его истории с зарождением и развитием казачества, сообщается на сайте кабмина.

"Сердечно поздравляю вас с 80-летием образования Ростовской области. История вашего края тесно связана с зарождением и развитием казачества – уникальной общности людей со своим особым укладом жизни. Донское казачье войско было самым многочисленным в России и считалось первым по старшинству. Оно надёжно стояло на страже южных рубежей нашей страны, активно участвовало в легендарных походах Суворова и Кутузова. Своим мужеством и храбростью донцы снискали себе искреннее уважение как наших полководцев, так и неприятеля", — говорится в поздравлении.

Российский премьер подчеркнул, что в настоящее время в Ростовской области бережно хранят традиции предков, помнят о героическом подвиге земляков в Великую Отечественную войну.

"Связь времён и поколений, а также трудолюбие, талант и целеустремлённость помогают жителям региона добиваться успехов в самых разных сферах. Ростовская область является одним из крупнейших промышленных, научных и культурных центров Юга России", — отметил Медведев.

Премьер-министр России добавил, что в Ростовской области успешно развивается сельское хозяйство, строятся новые дороги и школы, повышается доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Он подчеркнул, что "всё это открывает новые перспективы для людей, новые возможности для развития городов и сёл".

Медведев пожелал жителям региона крепкого здоровья, процветания и всего самого доброго.