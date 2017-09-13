Операторам могут запретить изменять номер абонента, отправившего СМС

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин сообщил о подготовке законопроекта, который обяжет операторов связи в неизменном виде передавать номер абонента, отправившего СМС.

"Мы планируем в трех чтениях принять проект федерального закона, предусматривающий обязанность операторов связи осуществлять в неизменном виде передачу номера абонента, инициировавшего отправку текстового сообщения", — сказал Левин, слова которого цитирует его пресс-служба.

По словам Левина, эта инициатива коррелируется с недавно принятым Госдумой законопроектом об ужесточении правил при продаже сим-карт, так как направлена на ограничение использования СМС-сообщений в противоправных целях.

"Среди законодательных планов также продолжение работы над пакетом правительственных законопроектов о почте. Несмотря на то что законопроект о почтовой связи был принят в первом чтении еще в 2014 году, поправки правительства к нему пока так и не поступили. Почтовая связь станет ключевой темой в октябре в рамках "часа правительства" в Госдуме с министром связи Николаем Никифоровым", — отметил он.

Левин выразил надежду на завершение работы над принятым в первом чтении проектом федерального закона о дополнительных гарантиях для журналистов, который предусматривает ответственность редакций СМИ перед сотрудниками, направленными на работу в горячие точки.

Глава комитета по информационной политике добавил, что работа над законодательным обеспечением программы "Цифровая экономика Российской Федерации" будет совершаться как на площадке комитета, так и на площадке Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики при председателе Госдумы.