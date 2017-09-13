В Крыму впервые за десятилетия возобновили полеты вертолетов санавиации

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Первый за десятилетия полет вертолета санавиации осуществлен из Симферополя вертолетом МИ-8, больного отправили в медицинское учреждение Краснодара, сказал журналистам министр здравоохранения республики Александр Голенко.

Транспортировка больного осуществлена из аэропорта "Заводское", который находится в пределах Симферополя. Вертолет вылетел в Краснодар с пациентом на борту в 9 утра в среду.

"Значимое событие – возобновление санитарной авиации. В последние десятилетия подразделение санавиации существовало, но использовались автомобили: УАЗы, Газели или Ford в лучшем случае. Сегодня идет возобновление санавиации в полном смысле этого слова – осуществляется полет в Краснодар с пациентом на борту", — сказал Голенко.

Полет осуществляется вертолетом МИ-8 компании "Северо-Запад", которая выиграла конкурс. На вертолете возможна эвакуация до трех пациентов. Экипаж прошел инструктаж, на борту работает аэромобильная бригада. Вертолет может быть задействован при сложных родах и для помощи новорожденным, при черепно-мозговых и других сложных травмах, полученных в результате ДТП, при сердечно-сосудистых заболеваниях, сказал Голенко.

По словам Голенко, средства на работу вертолета санавиации уже заложены в бюджет Крыма на будущий год.

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