МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор планирует вакцинировать от гриппа 50% москвичей, увеличив долю привитых по сравнению с прошлым годом на 2 процентных пункта, заявила журналистам глава управления надзорного ведомства по городу Москве Елена Андреева.

"Мы очень рассчитываем, что в этот сезон мы сможем добиться цифры прошлого года и, может быть, даже дойдем до 50%. Москвичи болеть не будут", — сказала Андреева.

Как отметила представитель столичного Роспотребнадзора, задача федеральной службы заключается в том, чтобы создать в Москве определенную иммунную прослойку, которая позволит москвичам не болеть.

"По Федеральному требованию это не менее 40% населения города. В том году Москва была одним из регионов, который добился вакцинации 48,1%, что позволяет нам с вами предотвратить распространение инфекции и не болеть", — сказала Андреева.

По словам главы московского департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, всего в подведомственных учреждениях планируется привить более 4,2 миллиона человек. Кроме того, в столице вакцинацию можно будет пройти в различных подведомственных учреждениях и частных клиниках. За прошедшую неделю в Москве привились уже около 300 тысяч человек.

В среду глава департамента здравоохранения Хрипун и главный санитарный врач Москвы Елена Андреева сами привились от гриппа в одном из столичных многофункциональных центров. "Мы сегодня показали, что начинаем мы с себя. И только в данном случае мы можем говорить о том, что мы можем просить население города, посмотрев на пример вакцинации и руководителей в городе, которые отвечают за здоровье москвичей, начать это делать сейчас", — сказала Андреева.