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Общество

Томские врачи и коллеги по партии скорбят по депутату Ирине Евтушенко

09:4313.09.2017
(обновлено: 10:09 13.09.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЧлен Комитета Госдумы РФ по международным делам Ирина Евтушенко. Архивное фотоЧлен Комитета Госдумы РФ по международным делам Ирина Евтушенко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НОВОСИБИРСК, 13 сен — РИА Новости. Друзья, коллеги, ученики и партийцы скорбят по поводу кончины в ночь на среду после тяжелой болезни депутата Государственной Думы РФ, завкафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирины Евтушенко.

Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Ирина Евтушенко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
"Ученики, коллеги, пациенты навсегда сохранят в своих сердцах память об Учителе, блестящем враче, ученом и педагоге профессоре Евтушенко Ирине Дмитриевне", — сообщили в СибГМУ, отметив, что кафедра акушерства и гинекологии СибГМУ под руководством профессора Евтушенко занимала ведущие позиции среди других подобных кафедр медицинских вузов, сохраняя традиции и представляя собой образец классического, академического подхода к преподаванию, научной и клинической работе.

"Ни одно занятие со студентами не обходилось без работы с пациентами. Ирине Дмитриевне удалось собрать уникальный коллектив, который ежегодно пополняется молодыми специалистами, которые очень быстро вырастают в профессионалов своего дела под руководством опытных наставников в атмосфере взаимопонимания и уважительного отношения — к коллегам, пациентам, студентам и ординаторам", — сообщили в вузе.

Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников. Архивное фото
© Фото : Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа
Умер заместитель министра по делам Северного Кавказа Андрей Резников
Под руководством Евтушенко коллективом кафедры были разработаны и внедрены в практическое здравоохранение Томской области эндоскопические методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний.

По безвременно ушедшей из жизни Ирине Евтушенко скорбят друзья, коллеги, ученики, весь коллектив Областного перинатального центра, у истоков организации которого она стояла, а с января 2015 по 2016 год была главным врачом центра. "Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, в чьей жизни была Ирина Дмитриевна", — говорится в сообщении.

В свою очередь, в томском региональном отделении партии "Единая Россия" также выразили глубокие соболезнования родным и близким Евтушенко.

"Не стало прекрасного человека, которого многие знали, любили и уважали. Всю свою жизнь Ирина Дмитриевна посвятила помощи людям… Ирина Дмитриевна стояла у истоков организации Томского областного перинатального центра и долгое время была его научным руководителем, с 2015 года — главным врачом. Благодаря ее работе в областном перинатальном центре младенческая смертность в Томской области значительно снизилась", — отметили в региональном отделении партии.

Биография

Владимир Васильев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Посвятила жизнь людям: в Госдуме рассказали о работе Ирины Евтушенко
Евтушенко Ирина Дмитриевна родилась 2 июля 1957 года, в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области. По окончании средней школы в Усть-Каменогорске поступила на лечебный факультет Томского медицинского института. Принимала активное участие в общественной жизни, занималась в научно-студенческом кружке на кафедре акушерства и гинекологии, выступала с докладами на научных студенческих конференциях.

В 1980 году окончила институт по специальности "лечебное дело" с квалификацией "врач". С 1980 — ординатор, с 1982 — аспирант, с 1985 — ассистент, с 1995 — доцент, с 1998 — профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии.

Ирина Евтушенко стояла у истоков организации Томского областного перинатального центра и все эти годы была научным руководителем, с 2015 года — главный врач. Одним из наиболее значимых итогов своей работы в областном перинатальном центре считает снижение младенческой смертности в Томской области до 4,8% в 2015 году.

Она была членом Общественной палаты Томской области до 2010 года, членом Координационного Совета по здравоохранению при администрации Томской области, членом Координационного Совета женщин Томска при мэрии. С 1998 года Ирина Дмитриевна являлась председателем Томского общества акушеров-гинекологов.

Ирина Евтушенко принимала участие в избирательной кампании президента России, являясь доверенным лицом партии "Единая Россия", законодательной Думы Томской области, губернатора и мэра Томска, избрана депутатом Думы Томска V и VI созывов.

В 2016 году была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. За научную, лечебную и общественную работу неоднократно награждалась почетными грамотами: в 2006 году грамотой министерства здравоохранения и социального развития РФ, в 2011 году — победитель конкурса на профессорскую стипендию губернатора Томской области, в этом же году награждена почетной грамотой мэра Томска, в 2012 году – почётной грамотой Законодательной Думы Томской области. В июне 2017 года была награждена знаком отличия "За заслуги перед Томской областью".

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