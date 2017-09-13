Милонов подготовил законопроект о штрафах за фейковые новости

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предусматривает блокировку сайтов, публикующих фейковые новости, и штрафы до 50 тысяч рублей за распространение недостоверной информации под видом достоверных сообщений.
"Уже давно назрела необходимость в разработке мер, направленных на предупреждение и пресечение распространения фейковых новостей, которые, в частности, могут служить инструментом информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, и представлять собой угрозу информационной безопасности Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Проектом также предлагается дополнить закон "О СМИ" положением, согласно которому "не допускается использование средств массовой информации для сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений".
Наказывать за такое нарушение предлагается штрафами: от двух до двух с половиной тысяч рублей — для граждан; от четырех до пяти тысяч рублей — для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч рублей — для юридических лиц.