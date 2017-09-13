Милонов подготовил законопроект о штрафах за фейковые новости

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предусматривает блокировку сайтов, публикующих фейковые новости, и штрафы до 50 тысяч рублей за распространение недостоверной информации под видом достоверных сообщений.

Соответствующие поправки предлагается внести в законы "О СМИ", "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и в Кодекс об административных правонарушениях.

"Уже давно назрела необходимость в разработке мер, направленных на предупреждение и пресечение распространения фейковых новостей, которые, в частности, могут служить инструментом информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, и представлять собой угрозу информационной безопасности Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении РИА Новости.

Милонов отмечает, что сейчас нет механизма, обеспечивающего прекращение распространения фейковых новостей в сетевых изданиях, и предлагает создать соответствующий комплекс мер, которые позволяли бы блокировать интернет-ресурсы с недостоверной информацией на основании решения уполномоченного правительством федерального органа исполнительной власти.

Проектом также предлагается дополнить закон "О СМИ" положением, согласно которому "не допускается использование средств массовой информации для сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений".

Кроме того, Милонов предлагает внести поправки в статью КоАП о злоупотреблении свободой массовой информации, дополнив ее новым составом административного правонарушения: "Распространение в СМИ, в том числе сетевых изданиях, сфальсифицированных общественно значимых сведений, недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений".

Наказывать за такое нарушение предлагается штрафами: от двух до двух с половиной тысяч рублей — для граждан; от четырех до пяти тысяч рублей — для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч рублей — для юридических лиц.