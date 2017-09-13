Телеведущий Соловьев заявил, что ему наплевать на шутки Урганта

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеведущий "России 1" Владимир Соловьев заявил РИА Новости, что ему "наплевать", будет ли его коллега с Первого канала Иван Ургант отвечать на его реплику после заочного обмена колкостями.
Ранее Соловьев в ответ на шутку Урганта о названии передачи для телеканала "Россия 1" выложил в своем микроблоге в Twitter фрагмент программы, где заявил, что Ургант в отличие от своего отца не попадет в базу данных украинского сайта "Миротворец", потому что достаточно "гаденько пошутил про меня".
Ответ Урганту pic.twitter.com/VVseaCyS59— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 12 сентября 2017 г.
"Он (Ургант) оскорбил канал, а это некорректно", — заключил собеседник агентства.
Комментарием Ивана Урганта РИА Новости не располагает.
Ранее в программе "Вечерний Ургант" Иван Ургант намазал лицо белой массой и на вопрос, что это такое, гостья программы телеведущая Ирена Понарошку сказала, что это соловьиный помет. На это Ургант, шутя, ответил, что "это хорошее название для шоу на канале "Россия".
В микроблоге в Twitter Соловьев в свою очередь разместил фрагмент записи своей программы на телеканале "Россия 1", в которой ответил на шутку Урганта.
Реплика Соловьева по поводу Урганта не была показана в московском эфире "России 1", а прозвучала лишь на региональном "дубле", когда передача шла в прямом эфире.