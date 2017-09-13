Телеведущий Соловьев заявил, что ему наплевать на шутки Урганта

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеведущий "России 1" Владимир Соловьев заявил РИА Новости, что ему "наплевать", будет ли его коллега с Первого канала Иван Ургант отвечать на его реплику после заочного обмена колкостями.

Ранее Соловьев в ответ на шутку Урганта о названии передачи для телеканала "Россия 1" выложил в своем микроблоге в Twitter фрагмент программы, где заявил, что Ургант в отличие от своего отца не попадет в базу данных украинского сайта "Миротворец", потому что достаточно "гаденько пошутил про меня".

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Отвечая на вопрос РИА Новости, ждет ли Соловьев ответных реплик от Урганта, телеведущий сказал: "мне вообще наплевать". "Это его дело, и даже не его, а руководства канала. Я никогда не поверю, учитывая корпоративные правила, что даже если это была лёгкая шутка Урганта, она не дошла до Константина Львовича (Эрнста, гендиректора Первого канала — ред.) и что ее не удалили из эфира на Москву. Кстати, моего ответа в эфире на Москву не было", — отметил ведущий.

"Он (Ургант) оскорбил канал, а это некорректно", — заключил собеседник агентства.

Комментарием Ивана Урганта РИА Новости не располагает.

Ранее в программе "Вечерний Ургант" Иван Ургант намазал лицо белой массой и на вопрос, что это такое, гостья программы телеведущая Ирена Понарошку сказала, что это соловьиный помет. На это Ургант, шутя, ответил, что "это хорошее название для шоу на канале "Россия".

В микроблоге в Twitter Соловьев в свою очередь разместил фрагмент записи своей программы на телеканале "Россия 1", в которой ответил на шутку Урганта.

"А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец точно. Хотя с другой стороны я знаю отличный способ, как сделать так, чтобы не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся теперь в бегах в Праге с криками: "Молодец, как ты уел Соловьева". И все украинские сайты с радостью печатают, ай молодец Ургант! Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке с твоим папой и со многими достойными людьми. Продолжай шутить!", — сказал Соловьев.

Реплика Соловьева по поводу Урганта не была показана в московском эфире "России 1", а прозвучала лишь на региональном "дубле", когда передача шла в прямом эфире.