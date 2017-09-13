МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Число абсолютно здоровых детей в России не превышает 12%, у более половины школьников есть хронические заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. За последние десять лет частота нарушений здоровья детей увеличилась в полтора раза, а хронических болезней – в два раза.
"Отмечается значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (среди учащихся их число не превышает 10—12%), стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний за последние 10 лет во всех возрастных группах. Частота функциональных нарушений увеличилась в 1,5 раза; хронических болезней – в 2 раза. Более половины школьников 7—9 лет и 60% старшеклассников имеют хронические болезни", — заявили в ведомстве.
"Белый яд" вместо витаминов
При этом ведомство отмечает избыточное потребление соли, специй, сахара и некачественных жиров.
"Отмеченные нарушения питания детей и подростков служат одной из важных причин возникновения алиментарно-зависимых заболеваний. У детей дошкольного и школьного возраста отмечается высокая частота заболеваний желудочно-кишечного тракта, анемия; болезни обмена веществ — в первую очередь ожирение и сахарный диабет, распространенность которых значительно увеличилась за последние годы", — заявили в Роспотребнадзоре.
Ожирение угрожает здоровью следующих поколений
Роспотребнадзор отмечает, что эта тенденция особенно тревожна, поскольку создает угрозу здоровью следующих поколений.
В службе пояснили, что проблема ожирения затрагивает весь жизненный цикл: у матерей, страдающих ожирением, выше вероятность рождения детей с избыточной массой тела, а у такого ребенка выше вероятность того, что она сохранится в зрелом возрасте. Вероятность развития ожирения с момента рождения зависит как от генетических факторов, так и от факторов окружающей среды.