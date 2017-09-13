В Московском зоопарке впервые родился детеныш азиатской кошачьей акулы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Детеныш азиатской кошачьей акулы впервые родился в Московском зоопарке, его можно увидеть в павильоне "Экзотариум" на новой территории, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы в среду.
Отмечается, что специально для семейства акул подобрали комфортное освещение, температуру, уровень солености воды. В их ежедневном рационе есть креветки, кальмары, моллюски и другие морепродукты.
"Пока вес акуленка не превышает 30 граммов. Его любимое лакомство — измельченные кальмары", — добавили в пресс-службе зоопарка.
Добавляется, что, несмотря на небольшой размер, разглядеть детеныша легко благодаря характерным ярко-коричневым полосам. С возрастом они станут менее выразительными.