Соловьев прокомментировал шутку Урганта о "соловьином помете"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировал шутку своего коллеги Ивана Урганта, прозвучавшую ранее во время его вечернего шоу на "Первом".

Ведущий вспомнил о колкости Урганта во время передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", посвященной недавнему "прорыву" Михаила Саакашвили через украинскую границу. Гости программы говорили о том, что бывший губернатор Одесской области попал в базу данных скандального сайта "Миротворец", в которую ранее были внесены многие российские деятели культуры и искусства, в том числе и Андрей Ургант, отец Ивана Урганта.

"Я знаю отличный способ сделать так, чтобы не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня", — отметил Соловьев. Он добавил, что после шутки Урганта украинские СМИ "с радостью" бросились его цитировать и писать о том "какой Ургант молодец".

"Ты не окажешься в одном списке с твоим папой и со многими уважаемыми людьми. Продолжай шутить", — заключил ведущий.

О чем шутил Ургант

Восьмого сентября в эфир "Первого канала" вышел выпуск вечернего шоу с Ургантом, в котором приняла участие бывшая ведущая MTV Ирена Пошарошку. Она намекнула, что на его лице видны первые признаки "увядания" и попросила принести в студию баночки с органической косметикой.

"Черный список"

После того, как ведущий нанес содержимое одной из них на лицо, Понарошку заявила, что основной ингредиент "снадобья" — соловьиный помет. Ургант, в свою очередь ответил, что это неплохое название для шоу на телеканале "Россия".

Сайт "Миротворец" стал известен, благодаря скандальным публикациям, в которых содержатся личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых этот ресурс называет "изменниками родины". Так, весной на сайте были опубликованы в открытом доступе списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. После этого в адрес некоторых из них поступали угрозы.

В "черный список" сайта "Миротворец" регулярно вносят российских артистов, которые выступали с концертами в Крыму. Всех их ресурс обвиняет в "нарушении границы Украины" и "незаконной концертной деятельности".В базе данных "Миротворца" уже значатся такие видные артисты, как Диана Гурцкая, Сергей Шнуров, Юрий Куклачев, Юрий Лоза, Стас Пьеха, Бьянка, Алена Свиридова, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Юрий Куклачев, DJ Smash, участники российской рок-группы "Воскресение", всемирно известный путешественник Федор Конюхов и другие.

Испортили малину

Десятого сентября в базу "Миротворца" попал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а на следующий день к нему присоединилась бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Оба политика были внесены в "черный список" в связи с "незаконным пересечением государственной границы Украины, нападением на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы", а также "участием в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства, манипулированием общественно значимой информацией".

Лишенный как украинского, так и грузинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и полиции в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей. Полиция назвала эти действия незаконными.