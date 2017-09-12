Игорь Лебедев отказался извиняться перед девочкой-инвалидом

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, комментируя свои высказывания о девочке-инвалиде, вызвавшие общественный резонанс, заявил, что никого не оскорблял и поэтому извиняться не будет.

Ранее в СМИ и сосцетях обсуждалась приписываемая Лебедеву переписка в Twitter с зампредом ЦБ Александром Торшиным, где он оставил комментарии о девочке, у которой нет рук, его высказывания подверглись критике.

"Мне извиняться не за что. Я никого не оскорблял и никого не обижал… Я не вижу смысла в вашем вопросе. Перед кем извиняться и за что?… Я никого не оскорблял, тем более эту девочку. Замечательный ребенок, прекрасная семья, дай Бог им всем здоровья. Я высказал свое мнение, но я никого не оскорблял. Извиняться не буду", — сказал РИА Новости Лебедев.

Глава комиссии Госдумы по этике Отари Аршба воздержался от комментариев о высказывании Лебедева по поводу видео с девочкой, не имеющей рук, отметив, что если в комиссию поступят жалобы, они будут рассмотрены.

Заместитель председателя Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, директор некоммерческой организации "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова считает, что высказывание зампреда Госдумы о детях-инвалидах возмутительно, этот случай должен быть рассмотрен на думской комиссии по этике и ему должна быть дана публичная оценка.