Слова Лебедева надо вынести на комиссию Госдумы по этике, заявила эксперт

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Высказывание зампреда Госдумы Игоря Лебедева о детях-инвалидах возмутительно, этот случай должен быть рассмотрен на думской комиссии по этике и ему должна быть дана публичная оценка, заявила РИА Новости заместитель председателя Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, директор некоммерческой организации "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова.

Ранее в СМИ и соцсетях обсуждалась приписываемая Лебедеву переписка в Twitter с зампредом ЦБ Александром Торшиным, в которой он оставил комментарии о ребенке-инвалиде, его высказывания подверглись критике.

"Возмутительно, что такую "омерзительную позицию" высказывает депутат Госдумы. Этот случай должен быть рассмотрен на думской комиссии по этике, и ему должна быть дана публичная оценка. Такое впечатление, что человек живет в эпохе Средневековья, а не в 21 веке гуманизма", — заявила Тополева-Солдунова.