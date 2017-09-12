Глава комиссии по этике не комментирует слова Лебедева про девочку без рук

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по этике Отари Аршба воздержался от комментариев о высказывании вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева (ЛДПР) по поводу видео с девочкой, не имеющей рук, отметив, что если в комиссию поступят жалобы, они будут рассмотрены.

Ранее в СМИ и сосцетях обсуждалась приписываемая Лебедеву переписка в Twitter с зампредом ЦБ Александром Торшиным, в которой он оставил комментарии о ребенке-инвалиде, его высказывания подверглись критике.

"Я не имею никакой возможности по этому поводу высказываться официально. Лично мое мнение: я бы таких комментариев не делал. Вот и все. Больше никаких комментариев на этот счет я дать не могу", — сказал РИА Новости Аршба.

"Если ко мне кто-то обратится с жалобой, я буду ее рассматривать", — добавил он.