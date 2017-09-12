Пассажирам придется взвешивать ручную кладь при регистрации на авиарейс

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минтранс РФ включил пункт о взвешивании ручной клади при регистрации на рейс по требованию авиакомпаний, следует из обновленного проекта изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП).

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если пассажиру продан невозвратный билет. При этом возвратный билет должен будет в обязательном порядке содержать норму бесплатного багажа. В связи с этим законом Минтранс предложил оптимизировать набор ручной клади на борту и разработал соответствующий проект изменений в ФАП.

"При регистрации и/или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания всю ручную кладь, включая рюкзак и детскую люльку или детскую коляску при перевозке ребенка", — говорится в проекте изменений.

В проекте предлагается установить минимальный вес бесплатной ручной клади, которую пассажир может провозить на борту воздушного судна: эта норма должна быть не менее 5 килограммов. В ручную кладь пассажир сможет убрать папку для бумаг, зонтик, трость или сотовый телефон.

Дополнительно к ручной клади бесплатно пассажир сможет провезти такие вещи как верхняя одежда, дамская сумочка, рюкзак или портфель, детское питание на время полета, костюм в портпледе, детская люлька при перевозке ребенка, костыли, складная кресло-коляска для лиц с ограниченными возможностями, лекарства.