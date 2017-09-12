Рюкзак и лекарства можно будет бесплатно брать с собой в самолет

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минтранс РФ включил рюкзаки и лекарства в перечень вещей, которые пассажир может бесплатно взять с собой на борт самолета, помимо ручной клади, следует из проекта изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП).
В новую версию поправок внесены рюкзак, "вес и габариты которого установлены правилами перевозчика" и лекарственные препараты, "специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета". Норма бесплатного провоза ручной клади по-прежнему не может быть менее чем 5 килограмм.
Также, как следует из новой версии проекта, Минтранс предлагает снизить максимально допустимый вес багажа (если билет предусматривает норму бесплатного провоза багажа) до 30 с 32 килограммов.
Ространснадзор ранее выдал предписание низкобюджетной авиакомпании "Победа" исключить из своих правил перевозки примерные описания портфеля и дамской сумочки, которые пассажир имеет право провозить при себе сверх нормы бесплатного провоза багажа. Однако, как заявлял перевозчик, рюкзаки и пакеты любых разновидностей не входят в перечень предметов, бесплатно провозимых в салоне самолета.