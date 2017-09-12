Виктор Дробыш подарил кроссовки юной участнице "Ты супер! Танцы"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш приехал поддержать юную танцовщицу из Белоруссии Машу Родионову, которая участвует в проекте "Ты супер! Танцы".
Виктор Дробыш, который ранее активно помогал участникам вокального конкурса "Ты супер!", подарил Маше Родионовой красивые брендовые кроссовки. Девочка была невероятно рада такому неожиданному, но приятному подарку.
"Снова оказаться в стенах павильона, где снимается проект "Ты супер!", — это и в хорошем, и в плохом смысле испытание для души. Все участники — молодцы, они поражают тем, как много они могут. Я, как человек не танцующий и не танцевавший никогда, но с 11 лет играющий на танцевальных вечерах, восхищаюсь теми, кто занимается этим профессионально. Собираясь сюда, я думал о том, что подарок должен быть важным и нужным. Если сейчас Маша оказалась здесь как танцор, значит, она действительно любит это дело, танцует всегда и везде. И я подумал: ей обязательно нужна подходящая для этого обувь!", — рассказал Дробыш.
Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.