Виктор Дробыш подарил кроссовки юной участнице "Ты супер! Танцы"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш приехал поддержать юную танцовщицу из Белоруссии Машу Родионову, которая участвует в проекте "Ты супер! Танцы".

Девочка из Минска занимается танцами с пяти лет, успела попробовать свои силы в нескольких направлениях — народных, латиноамериканских танцах, а также в дэнсхолле, джаз-фанке и воге.

Виктор Дробыш, который ранее активно помогал участникам вокального конкурса "Ты супер!", подарил Маше Родионовой красивые брендовые кроссовки. Девочка была невероятно рада такому неожиданному, но приятному подарку.

"Снова оказаться в стенах павильона, где снимается проект "Ты супер!", — это и в хорошем, и в плохом смысле испытание для души. Все участники — молодцы, они поражают тем, как много они могут. Я, как человек не танцующий и не танцевавший никогда, но с 11 лет играющий на танцевальных вечерах, восхищаюсь теми, кто занимается этим профессионально. Собираясь сюда, я думал о том, что подарок должен быть важным и нужным. Если сейчас Маша оказалась здесь как танцор, значит, она действительно любит это дело, танцует всегда и везде. И я подумал: ей обязательно нужна подходящая для этого обувь!", — рассказал Дробыш.

Выступление Марии Родионовой и встречу с Виктором Дробышем зрители смогут увидеть в эту субботу, 16 сентября, в 20:00.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.