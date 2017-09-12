Соловьев ответил на шутку Урганта про "соловьиный помет"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на канале "Россия-1" ответил на шутку коллеги с Первого канала Ивана Урганта.
Соловьев вспомнил о колкости Урганта, обсуждая "прорыв" Михаила Саакашвили через украинскую границу. Один из гостей студии напомнил, что экс-губернатор Одесской области оказался в черном списке сайта "Миротворец".
"А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце?… Я знаю отличный способ сделать так, чтобы не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня", — сказал Соловьев.
По его словам, после шутки Урганта "все украинские сайты" начали "с радостью" печатать, какой Ургант молодец. "Ты не окажешься в одном списке с твоим папой и со многими уважаемыми людьми. Продолжай шутить", — заключил ведущий.