Соловьев ответил на шутку Урганта про "соловьиный помет"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на канале "Россия-1" ответил на шутку коллеги с Первого канала Ивана Урганта.

Восьмого сентября Ургант во время своего "Вечернего шоу" на Первом канале нанес на лицо маску, якобы из соловьиного помета, после чего пошутил, что нашел "хорошее название для шоу на канале "Россия".

Соловьев вспомнил о колкости Урганта, обсуждая "прорыв" Михаила Саакашвили через украинскую границу. Один из гостей студии напомнил, что экс-губернатор Одесской области оказался в черном списке сайта "Миротворец".

"А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце?… Я знаю отличный способ сделать так, чтобы не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня", — сказал Соловьев.

По его словам, после шутки Урганта "все украинские сайты" начали "с радостью" печатать, какой Ургант молодец. "Ты не окажешься в одном списке с твоим папой и со многими уважаемыми людьми. Продолжай шутить", — заключил ведущий.