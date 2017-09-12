Израиль, Уругвай и Египет присоединились к фестивалю "Круг света"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Представители Израиля, Уругвая и Египта стали участниками Московского международного фестиваля "Круг света" в 2017 году, сообщила президент Коммуникационной группы LBL, уполномоченного организатора фестиваля Татьяна Лифантьева.
Фестиваль пройдет в столице с 23 по 27 сентября на шести площадках: Останкино, Театральная площадь, Царицыно, театрально-концертный зал "Мир", центр Digital October и Строгино. Вход на все площадки фестиваля по традиции бесплатный.
По словам Лифантьевой, организаторы получили порядка 150 заявок из разных стран, как и в прошлом году. В этот раз в фестивале примут участие представители 31 страны. "Страны меняются. Есть постоянные, стабильные участники, но в этом году к нам прибавился Израиль, Уругвай и Египет", — заявила Лифантьева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Во время церемонии открытия фестиваля зрителям были представлены кандидаты на звание официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года. Отдать свой голос за понравившийся символ — кота, амурского тигра или волка - можно на официальном сайте ФИФА.
Напомним, Московский международный фестиваль "Круг Света" – ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства преображают архитектурный облик Москвы, применяя технику видеомэппинга.
В первый вечер фестиваля зрители увидели два световых спектакля общей продолжительностью около 50 минут. Первый из них, "Безграничный МГУ", пригласил в путешествие по миру знаний. Второй спектакль — это анимационная история "Хранитель", приуроченная к 100-летию заповедных зон России.
Пиротехническое шоу на косе Гребного канала в рамках мультимедийного светового шоу на московском международном фестивале "Круг света" 2016.
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Она пояснила, что конкурс заявок проходит в три тура. Участники представляют свое видение светового шоу, в финале международное жюри выбирает лучшие проекты.
Международный фестиваль "Круг света" проходит в Москве с 2011 года. В прошлом году для горожан разыграли световой спектакль на фасаде здания МГУ. Проекция площадью свыше 50 тысяч квадратных метров установила два мировых рекорда Книги Гиннесса — "Самая большая видеопроекция" (50 458 квадратных метров) и "Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения" (4 264 346 люменов).
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