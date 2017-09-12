В Минобрнауки рассказали о проекте "цифровая образовательная среда"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Проект Минобрнауки "Цифровая образовательная среда" заменит старшеклассникам репетиторов, так как они смогут ознакомиться онлайн с университетской программой первого курса, считает замминистра образования и науки Людмила Огородова.

Замминистра напомнила, что в результате реализации проекта "Цифровая образовательная среда" студент каждого вуза должен получить возможность выбрать модуль в онлайн-форме, закончить его и получить зачет.

"Этот проект будет касаться не только студентов. Он будет включать все уровни образования. По сути, мы хотим создать именно цифровую образовательную среду. Потому что, например, школьники старших классов могут интересоваться программами вуза. У нас сегодня репетиторы готовят. Ведь мы для того, чтобы ребенка подготовить к поступлению, фактически даем ему программу первого курса. А так он может иметь доступ к онлайн-системе, к этой программе", — сказала журналистам Огородова.

Приоритетный проект "Современная цифровая образовательная среда в России" нацелен на создание возможностей для получения качественного образования гражданами разного возраста и социального положения с использованием современных информационных технологий. Целью проекта является создание к 2018 году условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до 11 миллионов человек к концу 2025 года.