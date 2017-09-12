Большой театр в прошлом сезоне заработал 2,1 млрд рублей, рассказал Урин

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сумма от реализации билетов Большого театра в прошлом сезоне составила 2,1 миллиарда рублей, рассказал гендиректор театра Владимир Урин во время встречи с труппой.

"Сегодня очень реальная цифра того, что мы зарабатываем от реализации билетов. Сегодня эта сумма 2 миллиарда 100 миллионов рублей", — сказал Урин.

Также он подтвердил, что заполняемость театра составила в прошлом сезоне 97,8%, о чем ранее говорил министр культуры Владимир Мединский, который посетил собрание труппы, чтобы поздравить коллектив с началом работы и отметить результаты из деятельности.