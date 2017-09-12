"Ростелеком" сотрудничает с силовиками в связи с звонками об угрозе взрывов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. "Ростелеком", крупнейший в России оператор фиксированной связи, сотрудничает с правоохранительными органами в связи с анонимными звонками об угрозе взрывов в ряде регионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Серия анонимных звонков о минировании различных административных и торговых зданий зафиксирована в последние два дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками.

"Ростелеком" сотрудничает с правоохранительными органами – предоставляет необходимую информацию. Раскрывать подробности не имеем права", — сказал представитель компании.