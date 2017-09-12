В Госдуме поддерживают запрет на производство и оборот "сухого алкоголя"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) поддерживает введение запрета на производство и оборот "сухого алкоголя" в РФ.

"Мы вообще против каких-либо суррогатных алкоголей, к которым в том числе, наверное, можно отнести и "сухой алкоголь". Поэтому мы в этом плане поддерживаем соответствующий законопроект, внесенный правительством РФ в сентябре", — сказал депутат РИА Новости.

Правительственный законопроект дополняет закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя понятием "порошкообразная спиртосодержащая продукция" и вводит запрет на ее производство и/или оборот. Под такой продукцией будет пониматься пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт.

Депутат обратил внимание, что в странах, где такая продукция производится и распространяется, по ней до сих пор нет общего понимания и мнения. "Допустим, в тех же США разрешена продажа не во всех штатах", — заметил он. "Кроме того, необходимо учитывать и то, как в России люди пьют и выпивают. Мы со всех сторон пытаемся их обезопасить, но не можем гарантировать, что они будут порошкообразную субстанцию разводить именно в тех пропорциях, в которых написано", — продолжил Жигарев.

"Поскольку до сих пор не сделано тщательного анализа по такой продукции, по ее геномодификации, как она вообще действует на организм человека в длительном периоде времени, то мы не знаем и не понимаем, насколько человек может нанести ущерб этой порошковой спиртосодержащей гранулой. А когда мы не знаем и не понимаем, то лучше не сделать, а разобраться", — заявил глава думского комитета.

Сегодня есть специальные структуры, которые должны заниматься анализом, лабораторными исследованиями, как "сухой алкоголь" действует на человека, считает парламентарий. И только после того, как будут собраны все медицинские документы, подтверждающие, что это вред не наносит, тогда можно говорить о том, что эту продукцию можно выпустить на рынок, отметил он.

Поэтому Жигарев полагает, что сегодня с выпуском "сухого алкоголя" на российский рынок торопиться не стоит. "Как показывает практика все эти суррогаты достаточно дешевые, а раз они дешевые, то потребляются в большом количестве не самой благополучной частью нашего населения", — считает депутат.

"Я лично со своей стороны выступаю, чтобы была качественная водка, недорогая", — заявил Жигарев.