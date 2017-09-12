В Москве побит температурный рекорд почти столетней давности

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Новый температурный рекорд побит в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Ранее сообщалось, что на этой неделе в столице может быть побит температурный рекорд 108-летней давности.

"Ситуация несколько изменилась, но рекорд сегодня будет. Уже сейчас осталось буквально 0,3 градуса до рекорда 1932 года. Сейчас температура уже 26,1 градусов, рекорд был 1932 году, — тогда температура достигала 26,4. Так что рекорд будет побит. Единственное, мы сдвинулись на день, рекорд мы получим уже сегодня, а не завтра. По прогнозу температура возрастет до 27 градусов", — рассказал специалист центра.