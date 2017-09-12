На Кубани за лето лагеря приняли более 640 тысяч детей со всей России

КРАСНОДАР, 12 сен — РИА Новости. За летний период 2017 года на Кубани отдохнули более 640 тысяч детей на базе 88 организаций, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам губернатора, за лето 2017 года на Кубани отдохнули более 640 тысяч ребят, из них около 425 тысяч – кубанские школьники. "Это серьезные показатели того, что наш регион привлекателен для маленьких туристов", – отметил политик.
Он добавил, что в течение всей летней кампании проводились медицинские осмотры детей, направляемых на отдых в детские оздоровительные организации. Всего было осмотрено более 90 тысяч ребят. Оздоровление детей проводилось на базе 88 организаций, в том числе в 86 муниципальных медицинских организациях и двух детских санаториях.
"Мы создаем в регионе все условия для отличного и, главное, безопасного детского отдыха. Лагеря и оздоровительные санатории Краснодарского края по праву считаются одними из лучших мест для отдыха школьников в России", – заключил Кондратьев.
По данным краевых властей, в крае ежегодно отдыхает около 800 тысяч детей, треть из которых приезжает из других российских регионов.
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