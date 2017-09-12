На Кубани за лето лагеря приняли более 640 тысяч детей со всей России

КРАСНОДАР, 12 сен — РИА Новости. За летний период 2017 года на Кубани отдохнули более 640 тысяч детей на базе 88 организаций, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Санаторно-курортное лечение для детей на нашем побережье успешно развивается и модернизируется. Мы стараемся сохранить звание главной детской здравницы страны. По итогам детской летней оздоровительной кампании оздоровительный эффект составил более 96%", – отметил глава региона.

По словам губернатора, за лето 2017 года на Кубани отдохнули более 640 тысяч ребят, из них около 425 тысяч – кубанские школьники. "Это серьезные показатели того, что наш регион привлекателен для маленьких туристов", – отметил политик.

Он добавил, что в течение всей летней кампании проводились медицинские осмотры детей, направляемых на отдых в детские оздоровительные организации. Всего было осмотрено более 90 тысяч ребят. Оздоровление детей проводилось на базе 88 организаций, в том числе в 86 муниципальных медицинских организациях и двух детских санаториях.

"Мы создаем в регионе все условия для отличного и, главное, безопасного детского отдыха. Лагеря и оздоровительные санатории Краснодарского края по праву считаются одними из лучших мест для отдыха школьников в России", – заключил Кондратьев.

По данным краевых властей, в крае ежегодно отдыхает около 800 тысяч детей, треть из которых приезжает из других российских регионов.

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