Пермский край получит 26 школьных автобусов и 21 машину скорой помощи

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пермский край до конца года получит 26 новых школьных автобусов и 21 автомобиль скорой помощи, говорится в сообщении на сайте краевого правительства.

Правительство РФ подписало распоряжения о поставке школьных автобусов и автомобилей скорой помощи субъектам Российской Федерации. Согласно опубликованному документу, в 77 субъектов будут направлены 1549 автобусов для перевозки школьников и в 75 субъектов — 1150 автомобилей скорой помощи.

Как пояснили в министерствах образования и здравоохранения Пермского края, ранее в Правительство России были направлены заявки на получение транспорта от региона. По распоряжению кабинета министров РФ, Пермский край получит 26 школьных автобусов, которые будут доставлять детей к местам учёбы из отдаленных сел и деревень, и 21 новый автомобиль скорой помощи.

"Развитию здравоохранения в Пермском крае придается особое значение. Всегда и везде оно было "лакмусовой бумагой", по которой оценивают качество жизни людей. По мнению жителей края, в последние годы именно эта сфера находится в пятерке самых острых проблем", — отметил глава региона Максим Решетников.

По его словам, дополнительные школьные автобусы для региона оказались как нельзя кстати в начале учебного года, поскольку в некоторых районах Пермского края детей довозят от дома до школы.