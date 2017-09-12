Горбачев призвал создавать в России гражданское общество

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что верит в русских людей, нынешнее поколение развито, образованно — отношения между таким народом и властью усложняются, необходимо создавать в стране гражданское общество, и это дело живущих сейчас поколений.

"Не надо бояться свой народ. Народ умнее, чем мы думаем, добрее, чем мы даже ощущаем. К нему нужно доверие, и тогда получается тот результат, которого заслуживает общество", — сказал Горбачёв, отвечая на вопросы журналистов в преддверии выхода его новой книги "Остаюсь оптимистом".

Считается, что "общество созрело, если оно готово подготовить себе смену", отметил политик. "Значит, готовьте себе смену", — посоветовал политик.

Горбачев не согласился с расхожим мнением о том, что народ в России к свободе относится с подозрением и для русского человека она не важна. "Не согласен", — заявил он в ответ на вопрос одного из журналистов.

По его мнению, "все можно найти в нашем народе" — и лучшие, и худшие качества.

"Нет, я верю в людей наших. Тем более, сейчас поколения образованные, начитанные — усложняются отношения между властью и таким народом. Надо создавать гражданское общество, это уже дело живущих поколений… Пора уже создать гражданское общество", — заявил политик.