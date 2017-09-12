В Югре учебники для первоклассников заменят из-за географических ошибок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 сен — РИА Новости. Весь тираж учебного пособия об истории и географии Ханты-Мансийского автономного округа, выпущенный издательством "АСТ-Пресс" с неточностями, отпечатают заново, сообщили РИА Новости в региональном департаменте образования.
Как пояснили РИА Новости в департаменте образования Югры, учебное пособие предназначено для первоклассников, его тираж превысил 24 тысячи экземпляров.
94.2%Да, сейчас пособий слишком много, в результате каждая школа учит по-своему
5.8%Нет, каждый учитель должен сам решать, по какому учебнику работать
Сейчас ученые в Югре готовят новый учебник истории автономного округа, который должен появиться в школах осенью 2018 года. В департаменте образования отметили, что пока неизвестно, какое издательство займется печатью обновленного пособия, уточнив, что сделают выбор по итогам конкурса.