В Югре учебники для первоклассников заменят из-за географических ошибок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 сен — РИА Новости. Весь тираж учебного пособия об истории и географии Ханты-Мансийского автономного округа, выпущенный издательством "АСТ-Пресс" с неточностями, отпечатают заново, сообщили РИА Новости в региональном департаменте образования.

Ранее окружные СМИ опубликовали фотографии некоторых страниц учебника, на которых карта России изображена с ошибками. Так, крупнейший город ХМАО Сургут оказался на территории соседнего Ямала, а Крым и Калининградская область отсутствовали вовсе. Позже власти региона объяснили эти ошибки техническим сбоем при печати.

Как пояснили РИА Новости в департаменте образования Югры, учебное пособие предназначено для первоклассников, его тираж превысил 24 тысячи экземпляров.

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"Издательство выпустит исправленные учебники тем же тиражом за свой счет, учитывая, что это их ошибка", — добавили в ведомстве.

Сейчас ученые в Югре готовят новый учебник истории автономного округа, который должен появиться в школах осенью 2018 года. В департаменте образования отметили, что пока неизвестно, какое издательство займется печатью обновленного пособия, уточнив, что сделают выбор по итогам конкурса.