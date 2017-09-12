Россиян предупредили о возможном сокращении размера пенсий

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В России может уменьшиться размер пенсии. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития, который внесли в правительство.

Согласно основному сценарию, снижение произойдет на 0,7 процента в 2018 году и по 0,6 процента в 2019-2020 годах. Это связано с отказом от их индексации работающим пенсионерам, которых в России около десяти миллионов.

Кроме того, на их сокращение повлияет инфляция, которая, по прогнозу, будет выше, чем в этом году. Индексируют же пенсии на величину прошлогоднего показателя.

Два федеральных чиновника и представитель Минтруда информацию подтвердили. Один из чиновников также заявил, что обо всех выплатах говорить нельзя, так как это технический показатель. Он объяснил, что правильно обсуждать два показателя: пенсию неработающих пенсионеров и работающих, общий доход которых состоит из пенсии и заработка.

"Зарплата работающих пенсионеров растет вместе с рынком труда… пенсия же не индексируется, но все же немного увеличивается (примерно на один процент) из-за пересчета баллов (они доначисляются, так как человек дольше работает)… В реальном выражении доход снижается у минимального числа пенсионеров", — пишет газета со ссылкой на чиновника.

"Вызов для государства"

Реальные доходы всего населения будут расти быстрее: в 2018-2020 годах — 2,1 процента, 1,1 процента и 1,2 процента соответственно, заключает газета.

Рост числа пенсионеров в ближайшие десять лет и падение количества трудоспособного населения может стать вызовом для государства. Так считает старший аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

По его словам, такое развитие событий может привести к снижению уровня жизни уязвимых слоев населения и увеличению тенденции к расслоению общества по уровню доходов.

"Численность людей пенсионного возраста (при условии его неизменности) вырастет примерно на шесть миллионов человек. При этом трудоспособных — упадет на семь-восемь. Поэтому, если распределительная часть пенсионной системы остается без изменений, пенсионный доход, измеренный в единицах заработных плат работающих, вероятно будет снижаться", — отметил Куликов.

Выплаты в страховой системе должны стать более целевыми: вслед за ростом продолжительности жизни населения повышать пенсионный возраст, индексировать пенсии в первую очередь неработающим, подчеркнул эксперт.

По его словам, альтернатива одна — увеличение финансирования пенсий за счет налогов общего назначения. Он добавил, что пока этот вариант не обсуждается.

Прогнозы Минэкономразвития относительно уменьшения размера пенсий демонстрируют лишь средний показатель выплат на работающих и неработающих пенсионеров, который уменьшился. Об этом заявил член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев.

По его словам, на пенсии неработающих пожилых людей этот факт никак не отразится.

При этом депутат добавил, что проблема индексации пенсии работающим пенсионерам станет вопросом, который будет обсуждаться в Госдуме при рассмотрении как федерального бюджета, так и бюджета Пенсионного фонда.

Мнение россиян

В начале года газета "Известия" со ссылкой на опрос, проведенный специалистами Российского государственного социального университета, сообщила, что для большинства россиян (76,8%) приемлемый размер пенсии составляет от 5 до 30 тысяч рублей.

Что ждет пенсионеров в 2018 году

Ожидания почти трети сограждан находятся в районе 15-20 тысяч, то есть фактически на уровне средних пенсионных выплат.Большинство опрошенных также считают приемлемым уровень пенсии, который замещает 40 и более процентов получаемой ранее зарплаты.

В конце июня Дмитрий Медведев заявил, что все пенсии, за исключением выплат работающим пенсионерам, проиндексируют на размер инфляции.

В России с 2017 года вернулись к индексации пенсий по фактической инфляции предшествующего года. Это обеспечивает учет влияния инфляционных процессов на размеры выплат и позволяет сохранить их покупательную способность.

Ранее отмечалось, что с учетом проведенных в феврале и апреле повышений страховых пенсий и фиксированных выплат к ним среднегодовой размер страховой пенсии по старости сейчас составляет 13 649 рублей.