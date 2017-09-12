Российские регионы накопили более 62 млрд рублей на случай масштабных ЧС

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Общий объем накопленных финансовых резервов в регионах России на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций во втором квартале 2017 года увеличился по сравнению с предыдущим годом почти на 41% и составил свыше 62 миллиардов рублей, сообщает МЧС РФ.

"Во втором квартале 2017 года общий объем созданных во всех субъектах РФ резервов финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций составил 62,585 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем финансовых резервов субъектов увеличился на 18,147 миллиарда рублей (40,8%)", — говорится в материалах ведомства.

Рекордный резерв финансов на случай ЧС имеет Москва — 36,3 миллиарда рублей или 58% от суммарного объема по стране. Большие финансовых резервы также созданы в Башкирии (3,6 миллиарда рублей), Ростовской области (3,2 миллиарда рублей) и Татарстане (2,2 миллиарда рублей). Наименьшие резервы финансов созданы в Еврейской автономной области (1,4 миллиона рублей), Приморском крае (8 миллионов рублей), Кировской области (8,2 миллиона рублей) и Карачаево-Черкесии (9,2 миллиона рублей).

"В два и более раза увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объемы финансовых резервов в Москве, Красноярском крае, республиках Алтай, Бурятия, Вологодской, Костромской, Ростовской и Тверской областях, Ненецком автономном округе", — отмечается в документе.

По данным МЧС, во втором квартале этого года субъекты РФ израсходовали из резервных фондов на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий, ликвидацию последствий ЧС и оказание материальной помощи пострадавшему населению 3,74 миллиарда рублей.