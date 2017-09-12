Роспотребнадзор готов к борьбе с энтеровирусной инфекцией из Китая

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор полностью готов к оперативному предупреждению распространения энтеровирусной инфекции из Китая, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
В середине августа пресс-служба управления Роспотребнадзора по Челябинску сообщала, что карантин введен в 35 детских садах Челябинска из-за заболевших менингитом детей в возрасте 3-6 лет.
"Особое внимание Роспотребнадзора уделяется организации санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и работе на приграничных территориях", — говорится в сообщении ведомства.
"Специалисты Роспотребнадзора по всей стране готовы к реагированию на инфекционные угрозы, связанные с риском распространения энтеровирусной инфекции, имеющей широкий спектр возбудителей и разнообразные клинические проявления", — отмечают в службе.
Специалисты Роспотребнадзора при необходимости обеспечивают проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе контроль за дезинфекционными обработками, за качеством и безопасностью питьевой воды, введением ограничительных мер – приостановкой деятельности бассейнов и детских комнат. Активно ведется профилактическая работа с населением.
В Роспотребнадзоре отметили, что при первых признаках ухудшения самочувствия следует обращаться за медицинской помощью. Если симптомы появились после возвращения в Россию из другой страны, то на приеме у врача обязательно нужно сообщить о стране пребывания.