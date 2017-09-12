Роспотребнадзор готов к борьбе с энтеровирусной инфекцией из Китая

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор полностью готов к оперативному предупреждению распространения энтеровирусной инфекции из Китая, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что агрессивный подтип энтеровируса ECHO30 нашли уже в пяти регионах за Уралом и в центральной части России. Осенью 2017 года в России ожидается волна заболеваемости опасным вирусом ECHO30 подтипа H. Отмечается, что вирус пришел из Китая и соседних с ним регионов. Он легко передается по воздуху и буквально за день вызывает серозный менингит. При этом, как говорят специалисты, иммунитет к нему у большинства россиян еще не выработался.

В середине августа пресс-служба управления Роспотребнадзора по Челябинску сообщала, что карантин введен в 35 детских садах Челябинска из-за заболевших менингитом детей в возрасте 3-6 лет.

"Особое внимание Роспотребнадзора уделяется организации санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и работе на приграничных территориях", — говорится в сообщении ведомства.

"Специалисты Роспотребнадзора по всей стране готовы к реагированию на инфекционные угрозы, связанные с риском распространения энтеровирусной инфекции, имеющей широкий спектр возбудителей и разнообразные клинические проявления", — отмечают в службе.

Также ведомство подчеркнуло, что лаборатории Роспотребнадзора обеспечены диагностическими препаратами для проведения исследований на энтеровирусные инфекции и квалифицированным персоналом. Проведено обучение медицинских работников методикам дифферинциальной диагностики, лечения и профилактики энтеровирусных инфекций.

Специалисты Роспотребнадзора при необходимости обеспечивают проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе контроль за дезинфекционными обработками, за качеством и безопасностью питьевой воды, введением ограничительных мер – приостановкой деятельности бассейнов и детских комнат. Активно ведется профилактическая работа с населением.

Энтеровирусы хорошо переносят низкие температуры, сохраняются в воде. Источником инфекции является только человек — больной или здоровый носитель. Маленькие дети могут быть инфицированы при попадании небольшой дозы с водой, пищей, через грязные игрушки, руки. По данным службы, энтеровирусные инфекции распространены повсеместно, при этом возникновение новых штаммов регистрируется преимущественно в регионе Юго-Восточной Азии, в том числе в Китае и сопредельных государствах.

В Роспотребнадзоре отметили, что при первых признаках ухудшения самочувствия следует обращаться за медицинской помощью. Если симптомы появились после возвращения в Россию из другой страны, то на приеме у врача обязательно нужно сообщить о стране пребывания.