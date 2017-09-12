Алексей Немов: надеюсь, что после шоу ребята захотят заниматься гимнастикой

Во Дворце спорта "Мегаспорт" 28 октября четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов представит свое новое гимнастическое шоу "Легенды спорта. Восхождение". О том, как проходит подготовка, кто примет участие в программе, чем она будет отличаться от предыдущих проектов он рассказал в интервью РИА Новости:

- Как родилась идея создания такого спортивного шоу?

- Спортивные шоу давно с большим успехом проходят по всему миру. В России "пионерами" в этом направлении, конечно, стали фигуристы. Несколько лет назад мы решила попробовать применить формат театрализованного представления к спортивной и художественной гимнастике. Ведь это тоже невероятно красивые и зрелищные виды спорта. Но в рамках соревнований, пусть даже и Олимпийских, это не всегда можно показать в полной мере. Поэтому мы взяли и смешали спортивную и художественную гимнастику, акробатику, цирковые номера, прыжки на батуте. Добавили костюмы, музыку, свет. И получилось невероятное шоу, которое пользуется огромным успехом у зрителей.

- Что самое грандиозное увидят зрители нового шоу "Легенды Спорта. Восхождение"?

— Самое грандиозное — это то, что всего на один вечер на одном помосте соберутся легенды мировой спортивной и художественной гимнастики: Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова, Ляйсан Утяшева, Николай Крюков, Йордан Йовчев, Оксана Чусовитина, Иван Иванков. Более того, они не только сами выступят на снарядах, но и впервые станут постановщиками номеров для других участников шоу — действующих членов сборной России по гимнастике.

- Чем еще ваше новое шоу будет отличаться от предыдущих?

- Каждая предыдущая программа была посвящена определенной теме. Например, шоу "Полеты времени" — стремлению человека летать, покорению космоса. "Легенды спорта 1996-2016" были посвящены Олимпийским играм в Атланте, когда наша мужская сборная завоевала золото в командном первенстве. Новое шоу "Легенды спорта. Восхождение" не случайно пройдет во Всероссийский день гимнастики. Мы хотим показать, что история каждого спортсмена — это своего рода восхождение к вершине, и оно никогда не бывает простым. Что успех в спорте — это всегда преодоление самого себя, огромное напряжение моральных и физических сил, проверка характера и силы воли.

- Многие из звезд гимнастики еще несколько лет назад ушли из большого спорта, но возвращаются специально ради участия в шоу. Почему?

— Во-первых, для каждого из нас это, прежде всего, возможность отдать дань уважения тому виду спорта, которому мы посвятили свою жизнь. Во-вторых, такие выступления дарят ни с чем несравнимый заряд энергии и положительных эмоций. Это просто невероятно — снова выходить на помост, видеть полный зал и восторженные глаза детей, ощущать поддержку зрителей. Ради этого мы и работаем.

- Какой, на ваш взгляд, самый сложный и зрелищный номер?

— Каждый номер по-своему уникален. Это смесь спорта, акробатики, цирковых номеров, акробатического рок-н-ролла. Для каждого номера написана своя музы¬кальная тема. Но я сейчас не могу раскрывать всех секретов. Постановкой "Легенды спорта. Восхождение" занимается невероятно талантливый режиссер Феликс Михайлов, с которым мы работаем с самого первого моего проекта. Он ставил множество шоу, включая церемонию закрытия Кубка Конфедераций. Так что я уверен, что это будет грандиозное зрелище.

- В рамках шоу пройдут мастер-классы по спортивной гимнастике для детей. Расскажите подробнее, как они будут организованы, кто в них сможет принять участие — все желающие или будет какой-то отбор?

- В этом году мастер-классы пройдут в Тольятти, Москве и Казани. В каждом за-действовано пять олимпийских чем¬пионов: Светлана Хоркина, Елена Замо¬лодчикова, Елена Шевченко, Николай Крюков и я. Участниками могут стать дети от 8 до 15 лет, занимающиеся в спортивных и общеобразовательных школах. Участие в мастер-классе для них абсолютно бесплатное. Мы проводим уроки на разных снарядах: например, я — на перекладине, а Светлана Хоркина — на брусьях. Пока¬зываем упражнения и объясняем, как их правильно выполнять, отрабатываем какой-нибудь элемент. Потом обязательно проводим автограф- и фото-сессию. Для детей вот такое живое общение с известными спортсменами очень много значит. Наша главная задача — дать им уверенность в том, что у них все получится, что впереди их ждут крупные успехи и Олимпийские награды.

- Это уже не первая серия мастер-классов, которую вы проводите. Есть какие-то ощутимые результаты?

— Практика показала, что число детей, увлекающихся спортивной и художественной гимнастикой, а также прыжками на батуте, в городах, где мы выступали, увеличилось примерно в два раза. К тому же, сравнивая уровень подготовки ребят, я вижу, что наша работа год за годом приносит свои плоды.

- Какая главная цель этого масштабного мероприятия?

- Главная цель — популяризация спортивной гимнастики, да и здорового образа жизни в целом. Наде¬юсь, что увидев это шоу, многие мальчишки и девчонки захотят записаться в спортивные секции. Пусть не каждому из них суждено стать чемпионом, но за каждый может стать более сильным, здоровым, выносливым. Ведь спорт — это не обязательно высокие достижения. Я за то, чтобы как можно больше детей занимались гимнастикой, поскольку она закладывает базу владения собственным телом — это то¬же очень важно в жизни. А для тех ребят, кто уже занимается спортом, это шоу станет стимулом продолжать упорные тренировки, которые рано или поздно приведут их к заветной победе.

- А если говорить о взрослых зрителях?

— Мне кажется, что для них это возможность побывать на новом, ярком, необычном спортивном шоу. Увидеть легендарных спортсменов. И, конечно, в очередной раз почувствовать гордость за свою страну, почувствовать дух победы.