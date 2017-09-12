Алексей Немов: надеюсь, что после шоу ребята захотят заниматься гимнастикой

Во Дворце спорта "Мегаспорт" 28 октября четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов представит свое новое гимнастическое шоу "Легенды спорта. Восхождение". О том, как проходит подготовка, кто примет участие в программе, чем она будет отличаться от предыдущих проектов он рассказал в интервью РИА Новости:
- Как родилась идея создания такого спортивного шоу?
- Что самое грандиозное увидят зрители нового шоу "Легенды Спорта. Восхождение"?
— Самое грандиозное — это то, что всего на один вечер на одном помосте соберутся легенды мировой спортивной и художественной гимнастики: Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова, Ляйсан Утяшева, Николай Крюков, Йордан Йовчев, Оксана Чусовитина, Иван Иванков. Более того, они не только сами выступят на снарядах, но и впервые станут постановщиками номеров для других участников шоу — действующих членов сборной России по гимнастике.
- Чем еще ваше новое шоу будет отличаться от предыдущих?
- Многие из звезд гимнастики еще несколько лет назад ушли из большого спорта, но возвращаются специально ради участия в шоу. Почему?
— Во-первых, для каждого из нас это, прежде всего, возможность отдать дань уважения тому виду спорта, которому мы посвятили свою жизнь. Во-вторых, такие выступления дарят ни с чем несравнимый заряд энергии и положительных эмоций. Это просто невероятно — снова выходить на помост, видеть полный зал и восторженные глаза детей, ощущать поддержку зрителей. Ради этого мы и работаем.
- Какой, на ваш взгляд, самый сложный и зрелищный номер?
— Каждый номер по-своему уникален. Это смесь спорта, акробатики, цирковых номеров, акробатического рок-н-ролла. Для каждого номера написана своя музы¬кальная тема. Но я сейчас не могу раскрывать всех секретов. Постановкой "Легенды спорта. Восхождение" занимается невероятно талантливый режиссер Феликс Михайлов, с которым мы работаем с самого первого моего проекта. Он ставил множество шоу, включая церемонию закрытия Кубка Конфедераций. Так что я уверен, что это будет грандиозное зрелище.
- В рамках шоу пройдут мастер-классы по спортивной гимнастике для детей. Расскажите подробнее, как они будут организованы, кто в них сможет принять участие — все желающие или будет какой-то отбор?
- Это уже не первая серия мастер-классов, которую вы проводите. Есть какие-то ощутимые результаты?
— Практика показала, что число детей, увлекающихся спортивной и художественной гимнастикой, а также прыжками на батуте, в городах, где мы выступали, увеличилось примерно в два раза. К тому же, сравнивая уровень подготовки ребят, я вижу, что наша работа год за годом приносит свои плоды.
- Какая главная цель этого масштабного мероприятия?
- А если говорить о взрослых зрителях?
— Мне кажется, что для них это возможность побывать на новом, ярком, необычном спортивном шоу. Увидеть легендарных спортсменов. И, конечно, в очередной раз почувствовать гордость за свою страну, почувствовать дух победы.