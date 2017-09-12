С дома в центре Москвы демонтировали мемориальную доску Немцову

Мемориальная доска на доме на улице Малая Ордынка в память о политике Борисе Немцове

Мемориальная доска на доме на улице Малая Ордынка в память о политике Борисе Немцове

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мемориальную доску политику Борису Немцову демонтировали с дома в центре Москвы, ее установят снова после привлечения хулиганов к ответственности, заявил РИА Новости муниципальный депутат Замоскворечья Сергей Марков.

По его словам, местонахождение доски установлено благодаря признанию соратника общественного движения SERB, которым руководит Гоша Тарасевич (настоящее имя — Игорь Бекетов). "Часа два назад мне стало известно, что табличка похищена, затем ее местоположение стало известно из признания общества Тарасевича, его соратника Игоря Брунина. Они признались, поэтому я немножко успокоился. Мы знаем, где эту табличку взять и вернуть на место, соответственно, будем заниматься привлечением их к уголовной ответственности", — сказал Марков.

По его словам, мемориальная доска вернется на стену дома после того, как хулиганы будут привлечены к ответственности.

Ранее в департаменте культурного наследия Москвы РИА Новости сообщили, что мемориальная доска Немцова, которая появилась на стене его дома, незаконна и подлежит демонтажу. "Если правительство Москвы с чем-то не согласно, с удовольствием обсудим этот вопрос в суде. Суд решит, что делать", — сказал он.

Бориса Немцова застрелили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В 1990-х годах он занимал ряд высоких постов в правительстве, а в 2000-х перешел в оппозицию. Немцов был первым губернатором Нижегородской области, руководил регионом с 1991 по 1997 год.