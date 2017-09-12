Аллея правителей в Москве пополнится бюстами советских лидеров

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Аллея правителей в Москве 22 сентября пополнится бюстами советских руководителей от Ленина до Ельцина, заявил журналистам во вторник исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

Ожидается, что новые памятники откроет председатель РВИО, министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Аллея правителей в Москве 22 сентября пополнится бюстами советских руководителей: Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина,"- сказал Кононов в ходе проведения пресс-завтрака, посвященного работе РВИО.

Он отметил, что в церемонии открытия примет участие вдова Ельцина Наина Иосифовна.

Аллея правителей создана РВИО в сквере, облагороженном в ходе реставрации здания, где в настоящее время расположен Музей военной формы одежды. Образы правителей в бронзе воплотил президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Аллея является попыткой отобразить историю России в лицах ее правителей. В сквере установлены бюсты 33 человек, в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной: от великих князей времен образования централизованного государства до деятелей Временного правительства 1917 года. Помимо этого, на аллее в граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых.