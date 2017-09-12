Минобрнауки обменяется опытом с Москвой по формированию "электронной школы"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр образования и науки РФ Ольга Васильева подписали соглашение о взаимодействии между Минобрнауки России и правительством столицы по вопросам, связанным с формированием открытой информационно-образовательной среды "Российская электронная школа".

"Москва активно работает по внедрению "электронной школы" и ее элементов в течение нескольких лет. В первый период мы обеспечивали интерактивными досками, быстрым интернетом, ноутбуками, другой инфраструктурой. Сегодня мы сосредоточились на работе по контенту "электронной школы", созданием электронных сценариев уроков", — сказал на церемонии подписания Собянин.

По его словам, подписанное соглашение даст возможность наработки Москвы в формировании "электронной школы" предоставить Минобрнауки и регионам, а взамен получить контент, который наработан в министерстве и в субъектах РФ.

"Считаю, что сегодняшнее соглашение даст толчок развитию "электронной школы" в России", — подчеркнул мэр Москвы.

Васильева высоко оценила вклад Москвы в развитие отечественного образования и напомнила, что московские школьники показывают высокие результаты не только в целом по стране, но и по результатам международных исследований.

"Все силы Москвы направлены на модернизацию системы образования, и "Московская электронная школа" — уникальный проект, который представляет собой инновационный инструмент для всех участников образовательного процесса. На сегодняшний день он успешно используется в образовательных учреждениях Москвы и станет главным элементом "Российской электронной школы" и всей образовательной среды, которая формируется в РФ", — отметила министр.

Она выразила уверенность, что объединение электронных образовательных ресурсов Москвы и РФ станет "важным шагом по пути реализации поручения президента России по формированию цифровой экономики России и созданию открытого информационно-образовательного портала в сети интернет".