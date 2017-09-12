МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Общественная палата поддержала законопроект, предусматривающий усиление наказания для водителей за отказ пропускать пешеходов на "зебре". Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что по итогам "нулевых чтений" ведомство подготовит пакет соответствующих поправок. В частности, предлагается увеличить штраф за нарушение с 1,5 тысяч рублей до 2,5 тысяч рублей.

Кроме того, планируется усилить контроль над соблюдением правил на пешеходных переходах с помощью видеонаблюдения. Власти Москвы уже запланировали установить в городе около 200 новых камер, фиксирующих проезд по "зебре".

Как подчеркивает "Коммерсант", в 2017 году в России произошло более 28 тысяч ДТП связанных с наездами на пешеходов. При этом 16,8 тысяч из них случились по вине водителей, а 11,6 тысяч — по вине пешеходов.