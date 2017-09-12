В Госдуме прокомментировали прогноз по снижению пенсий в ближайшие три года

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Первый зампред фикции "Единая Россия", член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев пояснил, что прогнозы Минэкономразвития относительно уменьшения размера пенсий демонстрируют лишь средний показатель выплат на работающих и неработающих пенсионеров, который, действительно, уменьшился; однако на пенсии последних этот факт никак не отразится.
"Дело вот в чем: у нас проводится индексация пенсий для неработающих пенсионеров по инфляции, и у них пенсия снижаться не будет. Но поскольку работающим пенсионерам в течение их работы пенсия не индексируется, естественно, получается ситуация, что средняя пенсия, средний ее показатель снижается", — заявил Исаев РИА Новости.
"Мы всесторонне оцениваем данную проблему, разумеется, будем искать возможности обеспечить в дальнейшем сохранение пенсий", — пояснил он.