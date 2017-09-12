В Москве не будет дорожного коллапса во время ЧМ-2018, заявили в ЦОДД

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Транспортного коллапса в Москве во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году не ожидается, власти города сделают все возможное для комфортного передвижения по городу участников чемпионата и его жителей, рассказал журналистам заместитель руководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин.

"В Москве коллапса не будет, поскольку транспортный комплекс готов к его проведению и сделает все, чтобы поездки по городу для гостей города, и для жителей, и для болельщиков были комфортными", — сказал Евсин во вторник в рамках семинара по вопросам системы управления пассажирскими перевозками и подготовки к транспортному обеспечению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Вместе с тем, отметил Евсин, в районах расположения стадионов "Спартак" и "Лужники", где будут проходить матчи чемпионата, могут отмечаться небольшие затруднения. Кроме того, на участках, прилегающих к стадионам, частично изменится организация дорожного движения, где-то установят дополнительные светофоры и системы видеонаблюдения.

"Проведение чемпионата это, конечно, большая нагрузка на город, потому что Москва должна создать особые условия для его проведения. Поэтому, конечно, для окрестностей, которые прилегают к стадионам, вероятно, будут некоторые затруднения, по крайней мере, какие-то отклонения от привычного", — отметил начальник ситуационного центра ЦОДД.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах РФ.