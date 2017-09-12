Эксперт объяснил влияние роста числа пенсионеров на российскую экономику

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Рост числа людей пенсионного возраста в России в ближайшие десять лет вместе с падением количества трудоспособного населения может стать вызовом для государства как основного носителя страховой функции, заявил РИА Новости старший аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Газета "Ведомости" со ссылкой на внесенный в правительство макропрогноз во вторник сообщила, что Минэкономразвития ждет сокращения пенсий в реальном выражении. В базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019-2020 годах. Причиной падения пенсий является отказ от их индексации работающим пенсионерам, которых в РФ около 10 миллионов, объяснили чиновники изданию, а в 2018 году скажется и инфляция — по прогнозу, она будет выше, чем в этом году, а пенсии индексируются на величину прошлогодней инфляции.

"В ближайшие десять лет численность людей пенсионного возраста (при условии его неизменности) вырастет примерно на 6 миллионов человек​. При этом трудоспособных — упадет на 7-8. Поэтому, если распределительная часть пенсионной системы остается без изменений, пенсионный доход, измеренный в единицах заработных плат работающих, вероятно будет снижаться", — отметил Куликов.

"Для государства, как основного носителя страховой функции, это серьезный вызов, потому что может привести к снижению уровня жизни уязвимых слоев населения и росту расслоения по доходам", — поясняет эксперт.

Отсюда, по его словам, возникает необходимость делать выплаты в страховой системе более целевыми: вслед за ростом продолжительности жизни населения повышать пенсионный возраст, индексировать пенсии в первую очередь неработающим. "Альтернатива, по сути, только увеличение финансирования пенсий за счет налогов общего назначения, но, насколько известно, этот вариант не обсуждается", — заключил он.

Два федеральных чиновника и представитель Минтруда информацию газете подтвердили. Однако они добавили, что формирование бюджета еще не завершено. Один из чиновников также заявил, что обо всех выплатах говорить нельзя, так как это технический показатель. Он объяснил "Ведомостям", что правильно обсуждать два показателя: пенсию неработающих пенсионеров, а для работающих — общий доход, который состоит из пенсии и заработка.