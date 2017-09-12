В Москве запустили тематический поезд, посвященный истории создания МЦК

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Поезд, вагоны которого оборудованы плакатами, фотографиями и справками с QR-кодами об истории Московского центрального кольца (МЦК), запустили на МЦК, сообщается на сайте мэра Москвы.

"На Московском центральном кольце (МЦК) начал курсировать поезд, посвященный истории его создания. Внутри вагонов появилось несколько десятков плакатов с фотографиями, историческими справками и QR-кодами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью кодов пассажиры могут узнать, как строили МЦК, а также загрузить проекты первых 16 станций вековой давности и сравнить их с современными фотографиями исторических зданий. Запуск поезда с новым оформлением вагонов приурочен к годовщине открытия МЦК.

Чтобы загрузить QR-код, необходимо скачать любое приложение, способное его прочитать. Затем нужно направить камеру смартфона или планшета на него. После этого пользователь автоматически попадет на сайт проекта "Узнай Москву", где станут доступны архивные снимки остановочных пунктов, которые были построены в начале XX века.

Плакаты с QR-кодами, рассказывающие об истории кольца, есть также в вестибюлях станций, в переходах и на платформах МЦК.