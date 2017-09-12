МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Большинство россиян выступают за формирование единого образовательного пространства, 70% поддерживают идею введения основных учебников по каждому из предметов школьной программы, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Мнение о необходимости создания единого образовательного пространства в российских школах разделяют 84% респондентов, причем сторонников этой идеи во всех основных социально-демографических группах оказалось более трех четвертей. Против инициативы высказались 13% от числа всех участников опроса.

Большинство сторонников идеи мотивируют необходимость такой реформы тем, что все учащиеся должны находиться в равных условиях, а противники в основном приводят аргументы об ущемлении свободы школ и недовольстве ЕГЭ.

Большинство россиян (70%), как следует из результатов опроса, также поддерживают инициативу введения основного учебника по каждому предмету программы при сохранении ряда других для более углубленного изучения. Против этого высказывается четверть российских граждан (25%).

Нужна ли линейка основных учебников по каждому предмету? Да, сейчас пособий слишком много, в результате каждая школа учит по-своему

Нет, каждый учитель должен сам решать, по какому учебнику работать Результаты 94.2% Да, сейчас пособий слишком много, в результате каждая школа учит по-своему

5.8% Нет, каждый учитель должен сам решать, по какому учебнику работать Все опросы Голосовать

По мнению респондентов, в первую очередь было бы целесообразно ввести основные учебники по русскому языку и математике (алгебре и геометрии) — эти варианты назвали 57% и 55% соответственно. Также к числу первоочередных дисциплин, по которым нужен такой учебник, участники опроса относят историю (43%) и литературу (41%). Реже всего в этом ряду называют учебники по основам религиозной и светской этики и изобразительному искусству (по 7%), а 30% считают нужным введение основных учебников по всем предметам.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 3-4 сентября среди 1,2 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.