МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Большинство россиян выступают за формирование единого образовательного пространства, 70% поддерживают идею введения основных учебников по каждому из предметов школьной программы, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство сторонников идеи мотивируют необходимость такой реформы тем, что все учащиеся должны находиться в равных условиях, а противники в основном приводят аргументы об ущемлении свободы школ и недовольстве ЕГЭ.
Большинство россиян (70%), как следует из результатов опроса, также поддерживают инициативу введения основного учебника по каждому предмету программы при сохранении ряда других для более углубленного изучения. Против этого высказывается четверть российских граждан (25%).
94.2%Да, сейчас пособий слишком много, в результате каждая школа учит по-своему
5.8%Нет, каждый учитель должен сам решать, по какому учебнику работать
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 3-4 сентября среди 1,2 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.