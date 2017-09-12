В Москве появится сквер в честь Аргентины

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Три новых улицы и два городских сквера появятся на карте Москвы, среди них — скверы, названные в честь Аргентинской Республики и оружейника Сергея Симонова, а также улица в честь башкирского поэта Мустая Карима, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"В честь Аргентинской Республики назовут ранее безымянный сквер на Житной улице в районе Якиманка. Он располагается в непосредственной близости от здания посольства страны. История дипломатических отношений между Россией и Аргентиной длится с 1885 года. В марте 2017 в Буэнос-Айресе было решено создать площадь Российской Федерации. С ответной инициативой назвать сквер в Москве в честь Аргентины выступило МИД России совместно с посольством Аргентинской Республики", — говорится в сообщении.

Кроме этого, имя конструктора Сергея Симонова получит сквер между Большой Бутовской и Старонародной улицами на юго-западе Москвы. Симонов жил в этом районе с 1950 по 1986 годы.

Две новые улицы появятся на юго-западе Москвы. Одна из них — улица Архитектора Якова Белопольского в Конькове. Новое название присвоят проектируемому проезду №6085, расположенному между улицами Бутлерова и Миклухо-Маклая. Проектируемый проезд №421, выходящий на Университетский проспект, будет назван в честь русского географа и антрополога Дмитрия Анучина. Также в память о башкирском поэте Мустае Кариме назовут улицу на юге Москвы, это прежде безымянная территория между Шипиловским проездом и Ореховым бульваром в районе Зябликово.

Все названия были одобрены на недавнем заседании московской городской межведомственной комиссии по наименованиям под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова.